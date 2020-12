Terytorialsi z Mikołajem odwiedzili szpitale

REKLAMA

Jak zaznacza Ewa Skierczyńska – pielęgniarka oddziałowa Oddziału Dziecięcego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, przygotowanie upominków dla dzieci w czasie pandemii jest trudne, więc wizyta żołnierzy-mikołajów jest nieoceniona. - Rodzice tych dzieci, które przebywają w oddziale również są chorzy, więc zorganizowanie prezentów w takim czasie jest dla nich dosyć trudne. Ta wizyta świętego Mikołaja to niezapomniana rzecz. To, że w czasie pandemii ktoś pamiętał o naszych pacjentach ucieszy nie tylko dzieci, ale również ich rodziców.

Żołnierze radomskiego batalionu po raz kolejny pokazali, że drobny gest, upominek czy wizyta mają wielką wartość. - Radomscy Terytorialsi – oprócz zadań statutowych, czyli zaangażowania we wszelakim zakresie w ramach walki z COVID-19 – biorą również udział w szeregu akcji charytatywnych. Nie mogliśmy zapomnieć o najmłodszych pacjentach szpitali, które niejednokrotnie ciężko chorują, znalazły się w trudnej sytuacji – zaznacza ppłk Łukasz Baranowski, dodając jednocześnie: - Słowa uznania chcemy przekazać również dla wszystkich pracowników szpitali. Wielki szacunek dla was za to, co robicie w tym trudnym okresie. Wiemy, że im więcej pomagacie tutaj, tym mniej jesteście w domach. Zdajemy sobie z tego sprawę. Wielkie ukłony za to, co robicie. Dobro wraca i na pewno do was to serce również wróci.

W ramach tegorocznych Mikołajków żołnierze 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu odwiedzili nie tylko pacjentów szpitali. Wspólnie z Radomskim Bankiem Żywności przygotowali również paczki, które trafiły do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz do mieszkających w Radomiu kombatantów.

Tekst: ppłk Łukasz Baranowski