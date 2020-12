Niespodziewane mikołajkowe znalezisko w Pińczowie

W dniu 6 grudnia 2020 r. w godzinach popołudniowych do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych wpłynęło zgłoszenie z Pińczowa o znalezieniu przedmiotu niebezpiecznego. Został on odkryty podczas prac prowadzonych przez pracowników firmy wykonującej instalację ciepłowniczą. Następnego dnia na miejsce udał się Patrol Saperski, który dokonał rozpoznania miejsca znaleziska oraz wykopanego przedmiotu.

Okazało się, że jest to element lufy armaty kal. 75 mm załadowany łuską pocisku artyleryjskiego kal. 75 mm. „Z dokonanych oględzin wynika, że z armaty został wystrzelony pocisk artyleryjski kal. 75 mm, natomiast łuska zablokowała przewód lufy i w ten sposób stała się bezużyteczna do dalszych działań wojennych” – tłumaczy dowódca patrolu saperskiego st. chor. szt. Robert Krasowski.

Dowódca patrolu saperskiego o zabytkowym znalezisku powiadomił Konserwatora Zabytków w Kielcach, a następnie przekazał pod ochronę zarządcy firmy, na której terenie znajdowała się lufa armaty. Kolejnym krokiem będzie przekazanie przedmiotu do muzeum.