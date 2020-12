Reforma sportu wyczynowego w Wojsku Polskim

W Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad reformą struktur sportu wyczynowego w Wojsku Polskim. – Chcemy pełniej wykorzystać potencjał wojskowych sportowców oraz stworzyć im lepsze warunki do przygotowań – mówi minister Mariusz Błaszczak. Zmiany mają wejść w życie na początku przyszłego roku.

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że jeszcze w tym roku chce przyjąć nowe zasady organizacji sportu wyczynowego w Wojsku Polskim. Obecnie w strukturach WP funkcjonuje pięć zespołów sportowych: w Gdyni, Poznaniu, Bydgoszczy, Białobrzegach i we Wrocławiu, w których uprawianych jest 20 dyscyplin. Głównym ich zadaniem jest zapewnienie służącym w wojsku sportowcom wyczynowym, których obecnie jest 207, odpowiednich warunków do treningu i przygotowanie ich do startów na zawodach. – Zdobywają oni medale na międzynarodowych zawodach, popularyzują Wojsko Polskie i wpływają na promocję zdrowego stylu życia w Siłach Zbrojnych RP. Mam też świadomość, że wielu młodych, niezwykle perspektywicznych sportowców, chciałoby służyć w Wojsku Polskim, gdyż nasze struktury stwarzają im doskonałe warunki do rozwoju. Otworzymy im tę możliwość, właśnie poprzez reformę sportu wyczynowego – mówi minister Błaszczak.

Głównym założeniem reformy jest scalenie dotychczas istniejących zespołów w jedną, centralną strukturę organizacyjną. – Zależy mi, aby w większym stopniu wykorzystać potencjał wojskowych sportowców oraz stworzyć im lepsze warunki do przygotowań. W tej chwili struktury wojskowych zespołów sportowych są zbytnio rozbudowane. Doprowadzimy do ich konsolidacji, odbiurokratyzujemy te jednostki, tworząc więcej etatów dla młodych i zdolnych sportowców kosztem etatów zajmujących się administracją – podkreśla szef resortu obrony narodowej.