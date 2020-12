Nie tylko szkolą, ale i są szkoleni, by lepiej wspomóc służbę zdrowia

Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, prowadzenie resuscytacji do momentu pojawienia się wykwalifikowanych służb medycznych – tego uczyli się żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej podczas kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 27 listopada 2020 r. zakończyło się tygodniowe szkolenie zorganizowane przez żołnierzy z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zdobyte umiejętności żołnierze będą mogli wykorzystać nie tylko w życiu codziennym, ale także po przejściu kursu z pobierania wymazów, będą mogli wspierać służbę zdrowia w walce z koronawirusem.

W trakcie sześćdziesięciu godzin zajęć uczestnicy nabywają między innymi umiejętności: resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przyrządowej i bezprzyrządowej, resuscytacji z podaniem tlenu, defibrylacji automatycznej, tamowania krwotoków zewnętrznych i opatrywania ran, unieruchamiania złamań, a także podejrzeń złamań i zwichnięć. Potrafią prowadzić wstępne postępowanie przeciwwstrząsowe oraz przygotować poszkodowanego do ewakuacji z miejsca zdarzenia.

Ponadto, po tym przeszkoleniu, żołnierze będą mogli dodatkowo przejść kurs z pobierania wymazów i dołączyć do pomocy w punktach wymazowych. To nie jedyne działania antykryzysowe podjęte przez Centrum Szkolenia WOT, instruktorzy CSWOT szkolą także terytorialsów w opiece nad pacjentem leżącym. Wszystko po to, aby jak najefektywniej wesprzeć personel medyczny.