Dwanaście Bielików jest już w Dęblinie

Na lotnisku w Dęblinie wylądował ostatni z zakontraktowanych w 2018 roku samolotów do szkolenia zaawansowanego M-346. Najnowszy Bielik, podobnie jak poprzednie maszyny tego typu, musi przejść weryfikację, następnie zostanie wprowadzony do wyposażenia polskich sił powietrznych. Na Bielikach szkolą się podchorążowie, którzy w przyszłości mają pilotować wielozadaniowe F-16.

Flota 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego powiększyła się o kolejny samolot do szkolenia zaawansowanego. Dziś po południu na lotnisku w Dęblinie wylądował M-346 Bielik o numerze bocznym 7112. A poprzedni, jedenasty Bielik z numerem 7711, do Polski przyleciał 16 listopada. Oznacza to, że 4 Skrzydło dysponuje już wszystkimi M-346 zakontraktowanymi przez MON w 2018 roku.

Nowe Bieliki muszą przejść teraz tzw. proces zdawczo-odbiorczy. – Polega on przede wszystkim na sprawdzeniu wszystkich określonych w umowie funkcjonalności samolotu. Najważniejszym elementem tej weryfikacji jest lot zdawczo-odbiorczy, który wykonają piloci doświadczalni – mówi por. Ewa Złotnicka, rzecznik prasowy 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. – Skontrolują oni właściwości lotne maszyn i poprawność zainstalowanych w Bielikach systemów szkolenia – dodaje. Sprawdzana będzie także dokumentacja eksploatacyjna oraz wyposażenie lotniskowo-hangarowe.