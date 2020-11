13 medali żołnierzy na ringu

– Mistrzostwa w Wałczu podsumowały miesiące przygotowań do najważniejszego dla większości zawodników startu w tym sezonie. Cieszę się, że żołnierze, zdobywając 13 medali, potwierdzili wysoką formę i gotowość do walki w przyszłorocznych wojskowych mistrzostwach świata, które zaplanowano na przełomie września i października w Moskwie – mówi mł. chor. Sławomir Ślusarczyk, trener-koordynator reprezentacji Wojska Polskiego w boksie.

REKLAMA

Dla najlepszych w Polsce pięściarzy mistrzostwa kraju były również sprawdzianem przed kwalifikacjami europejskimi do igrzysk olimpijskich w Tokio, które z powodu pandemii COVID-19 zostały przerwane w marcu. Walka o paszporty olimpijskie ma być wznowiona po rocznej przerwie. – Z żołnierzy największe szanse na start na igrzyskach w Tokio ma szer. Sandra Drabik, która w Wałczu wywalczyła po raz piąty tytuł mistrzyni kraju. Szczególnie mogła się podobać jej walka w drugiej rundzie finałowego pojedynku z Natalią Rok. Sandra potwierdziła ponownie, że w Polsce nie ma sobie równych w swojej kategorii wagowej – przyznaje chorąży.

Szer. Sandra Drabik, reprezentująca kielecki klub Kick Boxing, wywalczyła tytuł mistrzyni kraju w kategorii 51 kg, a w finale pokonała 5:0 szer. rez. Natalię Rok z Pomorzanina Toruń. Pozostałe medale w rywalizacji pań wywalczyły żołnierki: złote – szer. Sandra Kruk (niestowarzyszona) w kategorii 57 kg, szer. rez. Aneta Rygielska (Pomorzanin Toruń) w kategorii 57 kg, szer. Agata Kaczmarska (Radomiak Radom) w kategorii 75 kg i srebrny – szer. rez. Elżbieta Wójcik (Klub Bokserski Karlino) w kategorii 75 kg.

W rywalizacji mężczyzn z żołnierzy na najwyższym stopniu podium stanęli: szer. Jakub Słomiński (Wda Świecie) w kategorii 52 kg, szer. rez. Jarosław Iwanow (Wisła Kraków) w kategorii 57 kg, szer. rez. Damian Durkacz (Concordia Knurów) w kategorii 63 kg, szer. rez. Bartosz Gołębiewski (Rushh Kielce) w kategorii 75 kg i szer. rez. Daniel Adamiec (Rushh Kielce) w kategorii 81 kg. Natomiast brązowe medale wywalczyli: szer. Mateusz Polski (KB Karlino) w kategorii 63 kg i szer. rez. Adam Kulik (Stara Szkoła Boksu Lublin) w kategorii +91 kg.

Co ciekawe, w pojedynkach kobiet doszło w Wałczu aż do trzech finałów, w których naprzeciwko siebie stanęły reprezentantki Wojska Polskiego. Wśród mężczyzn taka sytuacja się nie zdarzyła. Najbliżej do wewnątrzwojskowego finału było w kategorii 69 kg, w której spodziewano się pojedynku między Damianem Durkaczem i Mateuszem Polskim. Niestety, temu drugiemu drogę do walki o złoto zamknęła kontuzja. – Mateusz złamał rękę i musiał zakończyć rywalizację po zwycięskiej walce w ćwierćfinale. Szkoda, bo miał szansę powalczyć w finale – mówi chorąży Ślusarczyk. W finale kategorii 69 kg szer. rez. Damian Durkacz spotkał się natomiast z innym Mateuszem – Wojtasińskim z klubu Adrenalina Wrocław. Rezerwista pokonał rywala 5:0 i po raz trzeci z rzędu wywalczył tytuł mistrzowski.