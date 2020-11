Jakie zmiany w umundurowaniu?

Mundur polowy będzie podstawowym, używanym na co dzień w służbie przez żołnierzy. To najważniejsza zmiana w przepisach dotyczących umundurowania. Inne propozycje przewidują m.in. możliwość noszenia przez kobiety-żołnierzy spodni w składzie mundurów galowych i wyjściowych bez względu na pogodę. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Jakie zatem zmiany czekają żołnierzy w kwestii noszenia mundurów?

Mundury polowe i ćwiczebne najważniejsze

Zasadnicza zmiana dotyczy ustanowienia munduru polowego oraz ćwiczebnego jako głównych, w których żołnierze mają wykonywać codzienne obowiązki służbowe. Jak dotąd przepisy precyzowały sytuacje, w których te dwa rodzaje ubiorów mogły być użytkowane. Chodziło m.in. o szkolenia i ćwiczenia poligonowe, a także wykonywanie zadań na terenie garnizonu, jeśli taki mundur był wymagany. Po zmianach przepisów mundur polowy będzie głównym także podczas codziennej służby w sztabach i dowództwach od szczebla korpusu, gdzie dotychczas częściej korzystano z mundurów wyjściowych.

Propozycje wychodzą także naprzeciw oczekiwaniom kobiet-żołnierzy. Według obecnych zasad obowiązkowym elementem ich ubioru galowego lub wyjściowego była spódnica. Spodnie panie mogły nosić tylko wtedy, gdy panowała niska temperatura. Po zmianach będą mieć możliwość ich zakładania bez względu na pogodę. Natomiast niska temperatura ma być uwzględniana przy wyborze obuwia do munduru galowego. Kobiety będą mogły wówczas założyć kozaki, a mężczyźni – zimowe trzewiki.

Szykują się też zmiany odnoszące się do noszenia kurtek pilota przez personel latający sił powietrznych. W zależności od warunków atmosferycznych w skład ich ubiorów specjalnych będzie wchodzić kurtka z ocieplaczem lub sam ocieplacz. Analogiczne rozwiązanie obowiązuje w przypadku ubrania ochronnego – tu podpinka może być wykorzystywana samodzielnie w składzie ubiorów polowych i ćwiczebnych.

W przypadku kurtek wyjściowych wojsk lądowych oraz sił powietrznych i marynarki wojennej żołnierze będą mogli zakładać dotychczas używane do końca grudnia 2024 roku.

Kapelusz dla wszystkich żołnierzy

Przedstawiciele Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP zaproponowali także włączenie do katalogu przedmiotów, które nie wchodzą w skład wojskowego umundurowania, a które żołnierze mogą nosić, będąc w mundurze. Dotychczas były to m.in. torby i teczki w kolorze czarnym oraz okulary przeciwsłoneczne. Teraz do listy takich przedmiotów dołączyły środki ochrony indywidualnej, np.: maseczki ochronne oraz kamizelki i elementy odblaskowe – jeśli będą konieczne ze względów bezpieczeństwa.

Propozycje zmian dotyczą również noszenia przez żołnierzy kapeluszy: polowego i huculskiego. Ten pierwszy w składzie ubiorów polowych mogli dotąd mieć jedynie żołnierze wykonujący zadania służbowe poza granicami kraju. Od stycznia kapelusz znajdzie się w składzie umundurowania wszystkich żołnierzy. Nowelizacja doprecyzowuje, że kapelusz huculski noszą żołnierze 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej.

Natomiast wojskowych z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej czekają zmiany zasad noszenia elementów umundurowania. Chodzi o krawat i pochewkę koloru czarnego jako oznaki rozpoznawcze. Dotąd pancerniacy mogli nosić te elementy na lewym naramienniku kurtki munduru oraz płaszcza z ubioru galowego i służbowego. Po zmianach będą mogli użytkować je, występując w mundurze wyjściowym.

Ponadto projekt nowelizacji precyzuje sposoby noszenia oznak wojskowych. Chodzi m.in. o stopnie wojskowe, oznaki rozpoznawcze i identyfikacyjne oraz przynależności państwowej. W projekcie dodano zapis o oznace specjalnej i sposobie jej noszenia. Przykładowo to oznaka Legii Akademickiej (prace nad jej wzorem trwają), która będzie noszona zamiennie z oznakami rozpoznawczymi.