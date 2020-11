Bull Run-14 częścią ćwiczenia Tumak-20

Wykonanie marszu oraz organizacja obrony w terenie przygodnym poza poligonem to kolejne zadania, jakie stoją przed dowódcami jednostek wojskowych 16 Dywizji Zmechanizowanej uczestniczących w ćwiczeniu taktycznym pk. Tumak-20.

23 listopada rozpoczęła się cześć główna ćwiczenia TUMAK-20. Pierwszym epizodem taktycznym było przemieszczenie pododdziałów 16 DZ do rejonu działania. Zadanie to zrealizowano poza poligonami, po drogach publicznych co stanowiło dodatkowy element szkoleniowy czyli współdziałanie z policją i wojskami OT, które ubezpieczały kolumny wojskowe na wskazanych kierunkach marszu.

Częścią składową pierwszego dnia ćwiczenia była także kolejna edycja ćwiczenia BULL RUNN-14. W ramach tego przedsięwzięcia pododdziały polskie i amerykańskie wchodzące w skład Grupy Bojowej NATO eFP przemieszczały się po drogach województwa warmińsko-mazurskiego do wyznaczonych rejonów działania, gdzie po zajęciu punktów oporu w terenie przygodnym, przeszły do organizowania obrony. W trakcie przemieszczania szczególna uwagę zwracano na warunki bezpieczeństwa oraz przestrzeganie obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID-19.