Międzynarodowe współdziałanie priorytetem Dwunastki

W listopadzie na bazie infrastruktury 12 Brygady Zmechanizowanej odbyło się polsko-węgierskie szkolenie żołnierzy wchodzących w skład III zmiany PKW Liban.

Szkolenie jest wykonywaniem zadania bojowego w czasie pokoju, dlatego żołnierze 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej zawsze podkreślają jak ważne jest współdziałanie i współpraca wojsk sojuszniczych. Jednym z licznych tego dowodów jest szkolenie polskich i węgierskich żołnierzy przygotowujących się do III zmiany PKW Liban.

Proces szkolenia został podzielony na kilka etapów, m.in.: przygotowawczy, zgrywający i końcowy, który będzie trwał do momentu przerzutu głównych sił kontyngentu do miejsca stacjonowania. W czasie pierwszego etapu każdy żołnierz przechodził badania lekarskie, które kończyły się uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do wyjazdu na teren misji, następnie zakwalifikowanych żołnierzy kierowano na kursy i szkolenia specjalistyczne przygotowujące ich do konkretnego stanowiska w ramach kontyngentu.