Kolejny dzień walki z pandemią

Wśród żołnierzy, którzy niosą pomoc w walce z pandemią , są logistycy z Opola. – Nasi żołnierze i wojskowe sanitarki wspierają Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego. Każdego dnia transportują pacjentów pomiędzy placówkami medycznymi, biorą też udział w ewakuacji zakażonych mieszkańców domów pomocy społecznej. Nasi medycy wykonują średnio 30 tego rodzaju wyjazdów tygodniowo – mówi kpt. Piotr Płuciennik, oficer prasowy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Ale to dopiero początek całej listy zadań, jakie wykonują wojskowi z Opola podczas epidemii koronawirusa.

Logistycy prowadzą również dezynfekcję izolatoriów. A przede wszystkim odpowiadają za transport kontenerów, z których są budowane szpitale tymczasowe (przewozili już kontenery do Warszawy i Wrocławia). To oni też prowadzą rozładunek środków z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych. – Żołnierze razem z pracownikami Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przez ostatnie dwa dni przyjmowali dostawy środków ochrony osobistej i specjalistycznego sprzętu medycznego do magazynu szpitala tymczasowego, który powstaje w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Dostarczono m.in. 74 respiratory, aparat USG i EKG, 25 kardiomonitorów, resuscytatory, pompy infuzyjne oraz dziesięć butli z tlenem wraz z reduktorami – wymienia kpt. Płuciennik.

W całej Polsce w walkę z pandemią jest zaangażowanych już prawie 10 tys. żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. – Wojsko wspiera niemal 800 szpitali, 145 stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz 17 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – podał w piątek minister obrony Mariusz Błaszczak.

Zakres zadań, które wykonują żołnierze od wielu dni się nie zmniejsza, przeciwnie – dochodzą im nowe obowiązki. Jak informuje płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy wojsk obrony terytorialnej, tylko wczoraj wojskowi pobrali ponad 12 tys. wymazów. Materiał do badań w kierunku obecności COVID-19 pobiera łącznie 275 wojskowych zespołów wymazowych. Żołnierze są w 13 punktach „Test&Go” (m.in. w Olsztynie, Radomiu, Toruniu, Poznaniu i Szczecinie) oraz w 242 punkach przyszpitalnych. Wojsko pomaga w DPS-ach oraz kontroluje wraz z policją przestrzeganie kwarantanny przez osoby objęte nakazem izolacji (na terenie 11 województw wojskowi wykonują te zadania samodzielnie).

Żołnierze wspierają medyków w szpitalach, prowadząc wstępną segregację pacjentów, mierzą im temperaturę i robią wywiad epidemiczny, są także w szpitalach jednoimiennych, gdzie w elektronicznym systemie ewidencji medycznej aktualizują dane o dostępności respiratorów, wolnych łóżek itp.

Żołnierze WOT-u zostali skierowani do jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, gdzie pomagają w preselekcji dawców oraz transporcie krwi i jej składników. Terytorialsów można spotkać w 17 (z 21 działających w Polsce) Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

– Cały czas przygotowujemy nowych żołnierzy do wsparcia systemu służby zdrowia. Obecnie w dwóch naszych brygadach żołnierze uczą się pobierać wymazy, a w Centrum Szkolenia w Toruniu zorganizowano kurs opieki nad pacjentami leżącymi – mówi płk Pietrzak. Dodaje, że podobne szkolenie, przy wsparciu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, zorganizowała również 13 Brygada OT.