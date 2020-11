Lotnicy z pomocą humanitarną dla Libanu

Leki, środki higieniczne, przyłbice ochronne, artykuły szkolne, a także racje żywnościowe i zabawki – w sumie ponad 1,7 tony darów przetransportowano dziś z Polski do Libanu. Lot z pomocą humanitarną, przy okazji transportu z zaopatrzeniem dla polskich żołnierzy stacjonujących w Libanie, wykonała załoga samolotu C-130 Hercules z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza.

– Dziś z pomocą humanitarną do Libanu wyleciał samolot C-130E Hercules. Transport zabezpiecza 3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego – poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak. Pięcioosobowa załoga Herculesa na lotnisku w Bejrucie wylądowała po czterech godzinach lotu. Na pokładzie samolotu przewieziono 1700 kg ładunku.

Do Libanu przetransportowano zaopatrzenie dla żołnierzy służących w ramach PKW UNIFIL, ale także pomoc humanitarną dla potrzebujących Libańczyków. Jak podało Dowództwo Operacyjne RSZ, które jest organizatorem przelotu, na pokładzie samolotu zostały przewiezione dary zebrane przez Caritas Ordynariatu Polowego WP. – Transporty pomocy humanitarnej do Libanu odbywają się od początku funkcjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL. To żołnierze zajmują się jej dystrybucją w rejonach swojej odpowiedzialności. Najczęściej dary trafiają do szkół, sierocińców i ośrodków zdrowia – wymienia kmdr ppor. Anna Maciejowska-Krześniak, zastępca rzecznika prasowego DORSZ.