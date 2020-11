„GeoTrashing”, czyli aplikacja na medal

Best Hacking League to wydarzenie organizowane od kilku lat przez Politechnikę Warszawską. Do tej pory mogli w nim brać udział tylko studenci tej uczelni, jednak w tym roku do rywalizacji zostali zaproszeni także przedstawiciele innych szkół wyższych. Wyzwanie podjęli między innymi podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej .

Podchorążowie WAT wzięli udział w Best Hacking League, hackathonie w którym rywalizują studenci z uczelni technicznych. Opracowana przez nich aplikacja „GeoTrashing”, służąca do lokalizowania i likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, okazała się najlepszym z dziewięciu zgłoszonych projektów w kategorii software i zaprowadziła przyszłych oficerów na pierwsze miejsce na podium.

Każda z drużyn, która zgłosiła się do udziału w hackathonie, musiała zdecydować, w jakiej dziedzinie chce rywalizować. Do wyboru były zadania z kategorii hardware (polegające na stworzeniu prototypu urządzenia zgodnego z przedstawioną przez organizatora specyfikacją i tematyką) oraz software (należało opracować aplikację rozwiązującą konkretny problem). „Coddiersi” zdecydowali się na tę drugą opcję i przystąpili do opracowania rozwiązania, które ma „pomóc ludziom oszczędzić czas, pieniądze lub środowisko”. Mieli na to 24 godziny. W niecałą dobę powstała aplikacja „GeoTrashing”, dzięki której użytkownicy mogą w prosty sposób rejestrować lokalizację nielegalnych wysypisk śmieci. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Komisja konkursowa doceniła kreatywność zespołu i funkcjonalność stworzonego oprogramowania, uznając, że jest to najlepszy z dziewięciu projektów zgłoszonych w kategorii software.

– Jestem dumny z moich podwładnych. Swoim zaangażowaniem i kreatywnością pokazali, że studenci WAT liczą się w cybernetycznej grze. Ich pracę obserwuję na co dzień i dostrzegam postępy, jakie robią w dziedzinie programowania, która stanowi przyszłość wojskowości – ocenia ich dowódca por. Przemysław Kamela.

Podpułkownik Rafał Kasprzyk, pełniący obowiązki zastępcy dziekana Wydziału Cybernetyki WAT, zaznacza, że podchorążowie warszawskiej Akademii od lat, bez najmniejszych kompleksów, biorą udział w konkursach informatycznych i odnoszą w nich znaczące sukcesy. – Te osiągnięcia są zasługą przede wszystkim samych podchorążych, którzy poświęcają niemal cały swój czas wolny, aby rozwijać pasję do informatyki – mówi.

Sami podchorążowie przyznają, że udział w Best Hacking League był dla nich emocjonującą przygodą, która motywuje do dalszych działań. Już teraz zapowiedzieli swój udział w kolejnej edycji rozgrywek. – Dzięki pomocy naszego opiekuna, ppłk. Kasprzyka, pokonaliśmy konkurencję i zwyciężyliśmy. Wierzę, że następnym razem rezultat będzie taki sam – zapowiada sierż. pchor. Piotr Zdun, kapitan drużyny „Coddiers”.