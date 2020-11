Łączą siły, by wygrać z pandemią

Wspierają personel medyczny, pomagają seniorom, a także angażują się w budowę szpitali polowych. To niektóre z zadań, jakie realizują żołnierze Wojska Polskiego, aby zminimalizować skutki pandemii COVID-19. Tylko wczoraj do takich działań było skierowanych ponad 6 tys. żołnierzy, zarówno z wojsk operacyjnych, jak i obrony terytorialnej.

REKLAMA

W te wszystkie zadania na terenie całego kraju było zaangażowanych 6197 wojskowych. Najwięcej z nich służy w jednostkach podległych wojskom obrony terytorialnej i Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, ale wraz z nimi działają także wojskowi z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Dowództwa Garnizonu Warszawa. DGW reprezentuje aż 800 żołnierzy, m.in. z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego, Pułku Ochrony oraz Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, a także muzycy w mundurach z orkiestr wojskowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Ich zadaniem jest działanie w grupach dezynfekcyjnych, zespołach wymazowych, wspierają też cywilną służbę zdrowia, transportują pacjentów, a także dostarczają posiłki kombatantom. – Ważne zadanie mają również na oddziałach zabezpieczenia podległych DGW. To właśnie dzięki nim żołnierze walczący z COVID-19 mają niezbędne do prowadzenia działań środki ochrony osobistej czy środki chemiczne, a także wyżywienie – informuje wydział prasowy DGW.

Do antycovidowej akcji włączeni są również podchorążowie – w sumie ponad 250 osób. Około 60 z nich, na co dzień studentów Wojskowej Akademii Technicznej, wspiera np. stacje sanitarno-epidemiologiczne. Podchorążowie m.in. odbierają połączenia telefoniczne od osób, które podejrzewają, że są nosicielami wirusa. – Nasi żołnierze przyjmują zgłoszenia, a także informują dzwoniących o tym, jakie działania powinni podjąć – mówi ppłk Rafał Kasprzyk z Wydziału Cybernetyki WAT. – Mimo zaangażowania w tego rodzaju działania studenci nie zostali zwolnieni z zajęć, pracują w systemie zmianowym. Każda z nich trwa cztery godziny i angażuje 20 podchorążych – zaznacza. Ale to nie wszystko. Uczelnia oddelegowała kilku podchorążych z wydziałów Cybernetyki i Geodezji do Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich zadaniem jest przygotowanie aplikacji, które ułatwią zgromadzenie i analizowanie danych o działaniach prowadzonych na rzecz walki z COVID-19 przez poszczególne brygady.

Żołnierze i podchorążowie odpowiadają również na apel ministra obrony narodowej, aby osoby, które są ozdrowieńcami, oddawały osocze. Przykładem są żołnierze z 18 Dywizji Zmechanizowanej, m.in. jej dowódca gen. dyw. Jarosław Gromadziński i jego zastępca gen. bryg. Artur Jakubczyk, a także st. chor. sztab. Stanisław Wojciuk, starszy podoficer dowództwa. W centrach krwiodawstwa stawiają się także terytorialsi. Osocze oddało już kilkunastu z ponad 600 żołnierzy-ozdrowieńców służących w szeregach najmłodszego rodzaju sił zbrojnych.