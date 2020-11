Gepardy już na Mazurach

Rotacja rumuńskiego pododdziału Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Tym razem do Polski przyjechali nie tylko żołnierze, lecz także nowy sprzęt. Samobieżne zestawy przeciwlotnicze na podwoziu gąsienicowym Gepard zastąpiły baterie przeciwlotnicze Oerlikon. Ta zmiana ma zapewnić większą mobilność wojsk, a także zwiększyć zdolności bojowe sojuszników.

Stacjonującą w Polsce Batalionową Grupę Bojową NATO tworzą żołnierze czterech armii. Jej trzon stanowią wojskowi US Army, oprócz nich na Mazurach służą także odpowiadający za działania rozpoznawcze Brytyjczycy, artylerzyści z Chorwacji, a także przeciwlotnicy z Rumunii. Ci ostatni do tej pory korzystali z zestawów przeciwlotniczych Oerlikon GDF-003. Jednak podczas ostatniej rotacji pododdziału do Polski przyjechał nowy sprzęt – są to samobieżne zestawy przeciwlotnicze Gepard.

Gepard, podobnie jak Oerlikon GDF-003, służy do zwalczania nisko lecących celów. Jedną z najważniejszych różnic jest to, iż Oerlikon to system wymagający holowania, Gepardy natomiast są samobieżne. Posiadają dwa działa Oerlikon KDA kalibru 35 mm zamontowane na w pełni obrotowej wieży. Całość opiera się na nieco zmodyfikowanym podwoziu czołgu Leopard. Są także wyposażone w różnego rodzaju radary i dalmierze. Załogę pojazdu tworzy trzech żołnierzy.