Kolejny Bielik już w Polsce

W poniedziałkowe południe, 16 listopada na lotnisku 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie wylądował samolot szkolenia zaawansowanego M-346 Bielik o numerze bocznym 7711.

To już jedenasta tego typu maszyna przeznaczona do szkolenia pilotów samolotów odrzutowych. Samolot należy do drugiej partii Bielików zakupionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach opcji zawartej w umowie z marca 2018 r.

Nowego Bielika czeka teraz proces zdawczo-odbiorczy. W najbliższym czasie do dęblińskiej bazy powinien zostać dostarczony Bielik o numerze 7112, który poszerzy flotę tych samolotów do dwunastu sztuk.