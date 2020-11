EkstraKLASA dla uczniów

Rusza pierwszy w historii Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Wojsku Polskim „EkstraKLASA Wojskowa". Uczniów klas mundurowych czeka wieloetapowa rywalizacja, a najlepszych wielki finał w styczniu. Organizatorzy zapewniają, że emocji nie zabraknie: będą transmisje z losowania oraz streaming wybranych pojedynków. Szkoły mogą zgłaszać swoich reprezentantów do 25 listopada.

Zorganizowanie Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Wojsku Polskim „EkstraKLASA Wojskowa” to pomysł Biura do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Przedsięwzięcie jest adresowane do uczniów oddziałów przygotowania wojskowego i certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. To dwa programy edukacyjne MON-u, mające na celu m.in. wzmocnienie edukacji obronnej, przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i zwiększenie rezerw osobowych polskiej armii. Obecnie w 184 szkołach, w OPW i CWKM uczy się 10 921 uczniów.

Turniej zostanie zorganizowany po raz pierwszy. W założeniu organizatorów ma służyć przede wszystkim integracji uczniów klas mundurowych. – Chcemy też pokazać młodzieży, jak można połączyć edukację z rozrywką. Dla wielu z nich będzie to także szansa na sprawdzenie swojej wiedzy w formie międzyszkolnej rywalizacji – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.