Żołnierze dostarczają ciepłe posiłki dla bezdomnych

Mazowieccy terytorialsi pomagają też w 29 placówkach medycznych

Szpitale w Siedlcach, Warszawie, Sokołowie Podlaskim, Mińsku Mazowieckim, Węgrowie, Łosicach, Ostrowi Mazoweickiej, Ostrołęce, Pułtusku, Wyszkowie, Ciechanowie, Płońsku, Żurominie to placówki, w których wojskowy mundur jest już codziennością. Żołnierze m.in. wykonują pomiar temperatury, prowadząc wstępną segregację pacjentów, pobierają wymazy, dostarczają próbki do badań, a nawet opiekują się osobami chorymi. Do działań przeciw epidemiologicznych zaangażowała się również znana lekkoatletka, finalistka igrzysk olimpijskich szer. Lidia Chojecka – Leandro, która już kolejnego tygodnia po złożeniu w październiku przysięgi, zgłosiła się na ochotnika do wsparcia służby zdrowia. W ramach swojej służby, którą pełni na rzecz jednego z siedleckich szpitali oraz szpitala w Węgrowie dostarcza próbki krwi do laboratorium. Od zawsze była osobą empatyczną i wrażliwą na potrzeby innych, wstępując do wojska nie wyobrażała sobie, żeby stać z boku w czasach, kiedy każda pomoc jest ważna – nie będąc żołnierzem, nie miałam świadomości jak istotna jest pomoc personelowi szpitali w dobie pandemii koronawirusa. Dopiero założenie munduru i wejście w to środowisko w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, uświadomiło mi jak ważną rolę odgrywają żołnierze– mówi szer. Chojecka – Leandro.

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej wydziela również dla placówek medycznych 10 zespołów wymazowych, które działają m.in. w Warszawie, Łosicach, Wołominie, łońsku, Mińsku Mazowieckim, Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęce, Żurominie, Sokołowie Podlaskim czy Płońsku. Od początku trwania pandemii terytorialsi pobrali ponad 16 tysięcy wymazów.

Oprócz terytorialsów, służby w szpitalu pełnią również żołnierze wojsk operacyjnych, którzy wspierają żołnierzy Obrony Terytorialnej w działaniach na rzecz służby zdrowia. Są to żołnierze zawodowi 18 Dywizji Zmechanizowanej, 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego, dywizjonu przeciwlotniczego 1 Brygady Pancernej, 32 dywizjonu rakietowego obrony powietrznej, 2 Ośrodka Radioelektronicznego oraz 2 Pułk Saperów. Zawodowcy głównie skierowani są do obsługi aplikacji ewidencji łóżek covidowych w szpitalach, ale również pomagają w logistyce placówek.

Wojskowi w 5 sanepidach na Mazowszu

Wprowadzanie danych do baz danych, prowadzenie statystyk, przygotowywanie decyzji kierujących na kwarantannę oraz ich dostarczanie a także wywiady z osobami skierowanymi do odbycia kwarantanny – to zadania jakie wykonują siedleccy terytorialsi w ramach wsparcia administracyjnego Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych w Siedlcach, Węgrowie, Łosicach, Mławie i Przasnyszu.

Wszystkie rodzaje działań prowadzone przeza żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Oborny Terytorialnej wpisują się w motto WOT, którym jest wspieranie lokalnej społeczności. Dziś do działań przeciw epidemiologicznych skierowano blisko 200 żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz ponad 100 żołnierzy zawodowych wojsk operacyjnych.

Tekst: Aneta Szczepaniak/5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej