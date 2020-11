St.szer. Justyna Haba, żołnierz 3 Podkarpackiej Brygady OT wystąpi na gali "KSW 56"

14 listopada Justyna Haba pochodząca z Boguchwały zmierzy się z dotychczas niepokonaną Karoliną Owczarz podczas gali KSW 56 w Łodzi. Na co dzień fighterka należąca do terytorialsów trenuje w Legion Team Tarnów oraz Ralph Gracie Jiu-Jitsu Rzeszów.

REKLAMA

Od marca 2018 roku Justyna Haba jest także żołnierzem 31. Batalionu Lekkiej Piechoty w Rzeszowie, który wchodzi w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. W marcu tego roku rozpoczęła trzeci etap szkolenia zgrywającego w sekcji snajperów, gdzie jest obserwatorem.

- Cieszę się z tego co robię. Bardzo podoba mi się prowadzenie precyzyjnego ognia, w którym nie ma nic „na hura”. To nie jest - jak się może wydawać - tylko strzelanie, ale cały proces analityczny: przygotowanie, obliczenia, zajęcie odpowiedniej pozycji… Uważam, że jestem w ciekawym miejscu z super ludźmi, z którymi się bardzo zżyłam. Zarówno tymi z sekcji, jak i mojej specjalizacji – opowiada st. szer. Justyna Haba.

Za fighterką z 3. Podkarpackiej Brygady OT bardzo intensywny czas, ale również ambitne plany na przyszłość. W pierwszych miesiącach pandemii trenowała trochę mniej, ale za to prawie codziennie meldowała swoja dyspozycyjność w wojsku. Justyna udzielała wsparcia rzeszowskim szpitalom. Wraz z innymi żołnierzami organizowała przyszpitalny kordon sanitarny. Do ich zadań należało mierzenie temperatury osobom wchodzącym do placówki, pomoc przy wypełnianiu ankiety epidemiologicznej oraz kierowanie pacjentów pod wskazane miejsca.

*****

Obecnie 3. Podkarpacka Brygada OT w bezpośrednie działania w walce z COVID 19 zaangażuje ponad 300 żołnierzy. Terytorialsi wspierają policję w monitorowaniu kwarantanny, wojewódzką i powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną w pobieraniu wymazów i pracach administracyjnych, pomagają w szpitalach i placówkach medycznych organizując kordon sanitarny, wykonując prace administracyjne oraz odciążając biały personel w pracach fizycznych. Na wniosek wojewody podkarpackiego dostarczają do jednostek samorządu terytorialnego i placówek medycznych płyny dezynfekujące oraz sprzęt ochrony indywidualnej.

Tekst: kpt. Witold Sura