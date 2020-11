Pierwsi szeregowi zawodowi ukończyli kurs podoficerski SONDA

68 szeregowych - żołnierzy zawodowych ukończyło Sondę - kurs na pierwszy stopień podoficerski, kaprala. To pierwsze takie szkolenie, w którym uczestniczyli żołnierze zawodowi. Wcześniej Sonda była dedykowana żołnierzom - ochotnikom, pełniącym terytorialną służbę wojskową.

Uczestnicy zakończonego 13 listopada kursu to 68 szeregowych zawodowych ze wszystkich brygad Obrony Terytorialnej oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu i Centrum Szkolenia WOT w Toruniu.

— Szkolenie podoficerów to jeden z najważniejszych elementów wzmacniających strukturę Wojska Polskiego, w tym przypadku Wojsk Obrony Terytorialnej — mówi st. chor. sztab. Piotr Pechta, Komendant Szkoły. — Nasz korpus to kręgosłup armii a podoficer to lider, za którym stoją jego żołnierze. Kapral a więc pierwszy stopień podoficerski, na który dzisiejsi absolwenci będą mogli awansować po kursie, wiąże się przede wszystkim ze stanowiskiem dowódcy drużyny, który odgrywa ważną rolę szkoleniową i dowódczą. Podczas kursu skupialiśmy się zatem na podniesieniu umiejętności dowódczych, nauczaniu ich przywództwa wojskowego oraz metodyki nauczania.