Święto Niepodległości w czasach pandemii

Warto abyśmy pamiętali, że państwo polskie to przede wszystkim my, obywatele Rzeczypospolitej i tylko wspólnie możemy poradzić sobie z największymi wyzwaniami – mówił do Polaków prezydent Andrzej Duda w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Z powodu panującej pandemii COVID-19 uroczystości związane ze 102. rocznicą odzyskania suwerenności odbyły się w wyjątkowej formule.

– 102 lata temu spełniło się wielkie pragnienie pokoleń Polaków. Państwo polskie wróciło na mapę świata. Polska odzyskała niepodległość – mówił Andrzej Duda w telewizyjnym orędziu. Prezydent nawiązał do panującej pandemii, „która całkowicie zmieniła nasze życie”. Podziękował lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i całemu personelowi służby zdrowia, a także żołnierzom i policjantom oraz funkcjonariuszom służb mundurowych, którzy walczą z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. – Państwa profesjonalizm i poświęcenie zasługują na największy szacunek. Jesteście naszymi bohaterami! – podkreślił Duda. Zwierzchnik sił zbrojnych, który sam pokonał COVID-19, zaapelował do innych ozdrowieńców o oddawanie osocza. – Sam zrobię to w najbliższych dniach. W ten sposób możemy wspólnie pomóc tym, którzy przechodzą chorobę lub będą ją przechodzić w najbliższym czasie – przekonywał. Jednocześnie przypomniał, że w najbliższych miesiącach będzie dostępna szczepionka, która pomoże pokonać koronawirusa SARS-CoV-2. Prezydent zapewnił, że dostarczenie jej obywatelom, to jedno z najważniejszych zadań państwa.

– Chciałbym, abyśmy w dniu Święta Niepodległości szczególnie pamiętali, że państwo polskie to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim to my, obywatele Rzeczypospolitej. Tylko wspólnie możemy poradzić sobie z największymi wyzwaniami – zakończył orędzie Duda.