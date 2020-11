Terytorialsi ramię w ramię z operacyjnymi przeciwko wirusowi

Codziennie do walki z wirusem zaangażowanych jest blisko 200 żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysłąwa Dziemieszkiewicza, od zeszłego tygodnia dołączyli do nich żołnierze wojsk operacyjnych, którzy działają z terytorialsami głównie na linii wsparcia służby zdrowia, a od dziś również obsługują aplikację ewidencji łóżek covidowych. Dzisiaj działania 5 MBOT wspiera blisko 40 żołnierzy zawodowych m.in. z 2 Ośrodka Radioelektronicznego, 2 Pułku Saperów, 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej już 251 dobę zaangażowani są w działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Od niedawna razem z nimi ramię w ramię do walki z covid-19 stanęli również żołnierze zawodowi wojsk operacyjnych.

REKLAMA

Podczas operacji WOT „Trwała Odporność” siły i środki 5 Brygady głównie kierowane są do placówek medycznych, w których sytuacja jest najtrudniejsza. Żołnierze z wszystkich batalionów brygady działają w szpitalach i przychodniach w swoim rejonie odpowiedzialności: pobierają wymazy m.in w Żurominie, Płońsku, Wołominie, Ostrowi Mazowieckiej, Mińsku Mazowieckim, Łosicach czy Ostrołęce, wspierają również administracje punktów wymazowych. Od początku trwania pandemii do tej pory zespoły wymazowe 5 MBOT pobrały ponad 14 tysięcy wymazów. W szpitalach żołnierze realnie odciążają personel medyczny zabezpieczając logistykę wewnętrzną placówek, wykonują pomiar temperatury, zabezpieczają wyjścia ewakuacyjne oraz dostarczają pacjentom paczki od ich bliskich. Coraz większa liczba żołnierzy zaangażowana jest bezpośrednio do opieki nad chorymi na Covid-19. Obecnie mazowieccy terytorialsi wspierają 29 szpitali z północnej części województwa.

Zupełnie nowym działaniem na rzecz wsparcia placówek medycznych w ostatnich dniach jest dostarczanie butli z tlenem do szpitali. Żołnierze kompani logistycznej 5MBOT dostarczyli 20 butli tlenowych, które otrzymały placówki medyczne w Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Łosicach oraz Mińsku Mazowieckim.

Wsparcie Sanepidów

Żołnierze 5 Brygady coraz liczniej angażowani są również do prac administracyjnych w Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych. W Sanepidzie w Przasnyszu, Mławie, Siedlcach, Sokołowie, Węgrowie i Łosicach terytorialsi wprowadzają dane do baz danych, prowadzą statystyki, przygotowują decyzje dotyczące kwarantanny, a także przeprowadzają wywiady z osobami skierowanymi na kwarantannę.

Teskt: Aneta Szczepaniak/ rzecznik prasowy 5 Mazowieckiej BOT