Pomostowe A17 Södermanland

Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdza, że polski rząd negocjuje ze Szwecją w sprawie pozyskania okrętów podwodnych. Jednostki te mają być rozwiązaniem pomostowym dla marynarki wojennej do czasu zakupu nowych okrętów w ramach programu „Orka”. – Rozmowy prowadzone są jedynie ze stroną szwedzką i dotyczą pozyskania jednostek typu A17 – wyjaśnia resort.

W ubiegłym roku minister Mariusz Błaszczak ujawnił, że do czasu zakupu nowych okrętów podwodnych dla Wojska Polskiego – czyli realizacji programu modernizacji technicznej „Orka” – resort obrony chce pozyskać w ramach tzw. zdolności pomostowej jednostki używane. Już wówczas minister wskazał Szwecję jako najbardziej prawdopodobnego partnera do realizacji tej koncepcji. – Łączy nas troska o to, aby zapewnić bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim. Łączy nas podobne postrzeganie zagrożeń dla naszych obu państw – podkreślał szef resortu obrony.