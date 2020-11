Terytorialsi w akcji Obiady dla Bohaterów

Dzięki wsparciu żołnierzy WOT do kombatantów dostarczane są posiłki, zakupy, leki i pomoc. To właśnie samotność w tym czasie doskwiera najbardziej, dlatego jak często podkreślają sami kombatanci, najważniejsze jest dla nich spotkanie, rozmowa i kontakt z wolontariuszami i żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wsparcie seniorów, a w tym kombatantów to jeden z priorytetów realizowanych obecnie przez żołnierzy WOT działań w ramach operacji „Trwała odporność”. - Od początku pandemii Zespół ds. Kombatantów i żołnierze każdego z batalionów są zaangażowani w dostarczanie posiłków dla naszych bohaterów w całym województwie - mówi mjr Bogumił Krupiński, koordynator Zespołu ds. Kombatantów w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. - Dziś też jesteśmy z naszymi bohaterami. Aktualnie żołnierze dostarczają ponad 20 posiłków, a już od 11 listopada będzie ich ponad 30. Jesteśmy również otwarci na indywidualne potrzeby kombatantów. Są to osoby starsze, o których szczególnie musimy zadbać bo z wiadomych przyczyn powinni zostać w domach i unikać kontaktów.

Wsparcie seniorów było pierwszym zadaniem jakiego podjęli się żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej po pojawieniu się pierwszego potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce. Działania te są prowadzone już od 6 marca br. Wsparcie seniorów, w tym kombatantów jest realizowane najczęściej we współpracy i na wniosek ośrodków pomocy społecznej lub organizacji pozarządowych. Do końca września br. żołnierze WOT dostarczyli do potrzebujących: blisko 350 tys. paczek z żywnością, zrealizowali też 6260 transportów przewożąc z banków żywności do regionalnych i lokalnych punktów dystrybucji 47 190 ton towarów.

Tekst: płk Marek Pietrzak/ rzecznik prasowy WOT