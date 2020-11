Kontenery od ZURAD-u pomogą w walce z COVID-19

Wyprodukowany przez Modular System i należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółkę ZURAD system kontenerowy zostanie wykorzystany do walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Pierwsza konstrukcja została w piątek zainstalowana w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Dzięki temu pacjenci będą poddawani procedurze triażu zanim przekroczą próg placówki.

Składający się z sześciu kontenerów system ma ułatwić przeprowadzanie procedury triażu zgłaszających się do placówki pacjentów. Każdy kontener został umieszczony we wskazanym miejscu za pomocą dźwigu, następnie miejsca łączeń zostały uszczelnione, a w środku położono podłogę. Teraz szpital zadba o to, aby w powstałym pomieszczeniu znalazło się odpowiednie wyposażenie. – To rozwiązanie pozwoli zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa na terenie szpitala czy przychodni – mówi Piotr Panasiuk, członek zarządu ZURAD Sp. z o.o.