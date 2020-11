Wojskowy szpital tymczasowy powstanie na Okęciu

Według wcześniejszych zapowiedzi szpital miał powstać w hali Expo XXI. – Przeniesienie lokalizacji wiąże się z tym, że nie musimy płacić czynszu właścicielowi Expo. Te pieniądze przeznaczamy na wyposażenie placówki – wyjaśnił minister. Baza na Okęciu jest własnością wojska. – Zmiana lokalizacji przyczyni się do efektywniejszego wydania środków przeznaczonych na walkę z COVID-19 – podkreślił szef MON.

Minister mówił też, że podczas wizji lokalnej lekarze i epidemiolodzy stwierdzili, że hangar jest dobrym miejscem, które można w krótkim czasie przystosować do nowej funkcji. Szpital będzie obsługiwał 250 łóżek i ruszy jeszcze w listopadzie. – Logistycznie jesteśmy przygotowani do tego przedsięwzięcia, w naszej ocenie taka lokalizacja to najlepsze rozwiązanie dla pacjentów – mówi płk lek. Jarosław Kowal, rzecznik prasowy WIM.

Szef MON zaznaczył, że specjaliści z WIM, odpowiedzialni za przygotowanie szpitala, zapewnią najwyższą jakość leczenia. – To świetni lekarze wojskowi, którzy mają doświadczenie z misji medycznych odbytych wiosną tego roku we Włoszech w Lombardii i w Chicago w USA, te doświadczenia zostaną wykorzystywane przy organizacji szpitala tymczasowego – zapewnił Błaszczak.

Minister Błaszczak zapowiedział, że w razie potrzeby Wojskowa Służba Zdrowia jest w stanie zagwarantować kolejne łóżka w Warszawie. Szef MON przypomniał też, że wojsko cały czas wspiera cywilną służbę zdrowia. – Żołnierze będą przejmować w szpitalach zadania administracyjne i techniczne, dzięki temu uwolnią pracowników służby zdrowia, aby mogli służyć pacjentom – dodał minister.

W Warszawie mają działać dwa szpitale tymczasowe. Jeden z nich, otwarty na początku listopada na Stadionie Narodowym, przyjął już pierwszego pacjenta z COVID-19. Szpital jest filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie i docelowo będzie w nim 1200 łóżek.