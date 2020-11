Okrążą całą Polskę, by uczcić Święto Niepodległości

Ten pomysł bardzo się spodobał płk. Szczepanowi Głuszczakowi , dyrektorowi Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, które coraz częściej włącza się w akcje popularyzowania zdrowego stylu życia . W tym roku postanowiło wystawić silną drużynę do startu w wirtualnym biegu. – Każda inicjatywa, która motywuje nas do ruchu, do szlifowania naszej kondycji, jest warta uwagi. Dlatego dajmy przykład innym, jak dbać o sprawność i zdrowie w trudnych czasach. Już nieraz to robiliśmy podczas misji i operacji poza granicami państwa – mówi pułkownik.

11 listopada nie będzie można pobiec ulicami Warszawy. Nie oznacza to jednak, że XXXII Bieg Niepodległości się nie odbędzie – zawodnicy wystartują wirtualnie. Organizatorzy postawili ambitny cel: wszystkie ekipy 11–15 listopada muszą pokonać przynajmniej 3511 km. W biegu wystartuje drużyna Weteranów Wojska Polskiego, można się do niej przyłączyć!

Dyrektor Centrum Weterana podkreśla, że zaprasza do ekipy weteranów, ich przyjaciół i członków rodzin oraz kolegów z resortu spraw wewnętrznych i administracji. – Pokażmy, że dbamy o zdrowie i kondycję w czasie pandemii! – dodaje płk Głuszczak. Wszyscy chętni, którzy chcą wystartować w biegu w składzie drużyny Weteranów Wojska Polskiego, mogą zgłaszać się do 9 listopada pod adresem e-mail: s.bartkowski@ron.mil.pl. – Proszę o podanie swojego imienia, nazwiska oraz wstępnie zadeklarowanej odległości do przebiegnięcia – mówi dyrektor.

Natomiast stołeczne Centrum Sportu „Aktywna Warszawa” – główny organizator biegu – przyjmuje zgłoszenia od kapitanów drużyn do 10 listopada, do godz. 12 (adres: imprezy@aktywnawarszawa.waw.pl). Aby zgłoszenie było uznane za poprawne, kapitan powinien dołączyć wypełnioną ankietę pobraną ze strony organizatora.

W wirtualnym Biegu Niepodległości mogą wziąć udział wszyscy bez względu na wiek i poziom wytrenowania. Nie obowiązuje żaden konkretny dystans. Mile widziany jest bieg w jednej z koszulek z poprzednich edycji – tradycyjnie białej lub czerwonej. Proste są też zasady imprezy. Każdy z członków drużyny biega w wybranym przez siebie miejscu i za pomocą aplikacji lub zegarka biegowego dokumentuje pokonany dystans. Musi biegać 11–15 listopada, ale niekoniecznie codziennie. Ważne, aby pokonał deklarowany wcześniej dystans (lub dłuższy). Następnie musi jak najszybciej przesłać kapitanowi drużyny screeny z aplikacji rejestrujących aktywności, aby mógł on przesłać organizatorom do 17 listopada, do godz. 23.59, potwierdzenie wykonania zadania przez swoją drużynę. Organizatorzy zachęcają do biegania indywidualnego lub w małych grupach w lasach i parkach oraz do zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa i przestrzegania reżimu sanitarnego.

Bieg Niepodległości odbywa się co roku 11 listopada. To już XXXII edycja tej imprezy. W tym roku biegacze mogli wziąć udział w wielu wirtualnych biegach, m.in. dziesiątki żołnierzy i cywilów w maju startowało w Biegu na Monte Cassino.