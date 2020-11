Żołnierze pomagają medykom

Wojsko w coraz większym stopniu wspiera służbę zdrowia w walce z pandemią. Żołnierze obrony terytorialnej i wojsk operacyjnych połączyli siły i pomagają już w 339 szpitalach. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział dziś, że wojsko będzie odpowiadało za funkcjonowanie trzech szpitali tymczasowych dla pacjentów z COVID-19.

Wojskowi działają w ramach ogólnopolskiej akcji „Trwała Odporność”. Dowództwo Generalne RSZ wyznaczyło w każdym województwie jednostki, których żołnierze razem z terytorialsami walczą z pandemią. Tak jest chociażby na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, gdzie mundurowi wspólnie pobierają materiał do badań na obecność koronawirusa. Z kolei w Zielonej Górze opiekują się podopiecznymi domu pomocy społecznej. – Nasze zaangażowanie z każdym dniem rośnie. Do działania jest gotowych ponad 400 żołnierzy Czarnej Dywizji, którzy będą współpracować z terytorialsami z 16 Dolnośląskiej Brygady WOT. Do ich obowiązków będzie należeć m.in. pobieranie wymazów, wspieranie medyków w szpitalach oraz pomaganie funkcjonariuszom policji w kontrolowaniu osób przebywających na kwarantannie – informuje st. chor. sztab. Rafał Mniedło z sekcji prasowej 11 LDKPanc.

W niektórych miejscach Polski wojsko samodzielnie prowadzi kontrolę ludzi przebywających w izolacji. Tak działa np. 1 Brygada OT na Podlasiu. – Żołnierze pytają, jak czują się osoby przebywające w izolacji, sprawdzają też, jakie mają potrzeby, np. czy nie trzeba im pomóc w zakupach albo w wyprowadzeniu psa – mówi płk Marek Pietrzak, rzecznik wojsk obrony terytorialnej.