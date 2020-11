Doskonalą współdziałanie

Zajęcia zintegrowane żołnierzy dywizjonu przeciwlotniczego 10 BKPanc były kolejną okazją do doskonalenia ich głównego zadania, jakim jest osłona przeciwlotnicza pododdziałów pancerno-zmechanizowanych.

Przeciwlotnicy ćwiczyli m.in. zajmowanie stanowisk ogniowych, organizację systemu ognia oraz prowadzenie ognia do celów powietrznych. Druga część zajęć obejmowała tematykę osłony przeciwlotniczej w ramach przejścia batalionu zmechanizowanego z obrony do natarcia. Bez skutecznego powstrzymania środków napadu powietrznego nie ma mowy o prowadzeniu działań na ziemi. Przeciwlotnicy to niezbędny element wsparcia, który dzięki sile ognia zapewnia swobodę działania innym pododdziałom.

Źródło: 10 BKPanc, DGRSZ