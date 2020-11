Ex Baltic Warrior na Łotwie

Żołnierze PKW Łotwa wzięli udział w zawodach „Ex Baltic Warrior 20-02” organizowanych przez Enhanced Forward Presence Battle Group Latvia. Zawody odbyły się 30 października.

Regulamin biegu przewidywał uczestnictwo w dwuosobowych drużynach. Każdy zawodnik startował w umundurowaniu wraz z plecakiem o wadze minimum 15 kg. Dystans do pokonania wynosił około 35 km.



Na wyznaczonym odcinku rywalizujące zespoły miały dodatkowo do przeniesienia ważące około 35 kg kajaki (canoe) na odcinku 2 km oraz spływ przeniesionym kajakiem po rzece Gauja na odcinku 11 km. Stanowiło to nie lada wysiłek. Dodatkowym utrudnieniem była niesprzyjająca deszczowa aura. Ostatnim etapem był marszobieg na dystansie ok 4,5 km.



Na starcie zawodów stanęło 199 drużyn z 12 państw, w tym 12 drużyn męskich, żeńskich i mieszanych z VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Najlepsza okazała się drużyna „Havoc 1” z Kanady. Bardzo wysokie piąte miejsce zajęła polska drużyna „Dragons” z kompanii czołgów. Należy podkreślić, że wszystkie polskie drużyny ukończyły rywalizację.

Źródło: DORSZ