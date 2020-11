W związku z dynamicznie postępującą sytuacją w zakresie wzrostu liczby zachorowań na COVID-19, minister obrony narodowej podjął decyzję w sprawie realizacji przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej rozszerzenia skali zadań przeciwepidemicznych. Na podstawie powyższego 1 BLog realizuje dodatkowe szkolenie medyczne dla żołnierzy zawodowych pełniący służbę na stanowiskach ratowników.

Żołnierze, którzy przeszli szkolenie medyczne, przez cały listopad wspomagają działania 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w zakresie pobierania wymazów. 1 Pomorska Brygada Logistyczna wydziela zespoły do pobierania wymazów w składzie: ratownik, pojazd sanitarny wraz z kierowcą oraz indywidualnym wyposażeniem ochronnym do pobierania wymazów.

Ponadto 1 Pomorska Brygada Logistyczna transportuje 71 800 sztuk wymazówek do 32 punktów w całej Polsce. Zestawy do pobierania wymazów odebrane zostały z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach. Żołnierze transportowali je do szpitali, instytutów oraz zakładów opieki zdrowotnej, pokonująć łącznie około 4500 km. Zestawy do pobierania wymazów trafiają do następujących województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.

Środki dostarczone zostaną m.in. do: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie oraz Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie SPZZOZ.

Źródło: 1 BLog