„Strzelnica w powiecie” po raz piąty!

Program „Strzelnica w powiecie” powstał w Ministerstwie Obrony Narodowej w 2017 roku. Jego główną ideą jest pomoc w odbudowie infrastruktury strzeleckiej w kraju i rozwijaniu sportów strzeleckich . Ułatwiając dostęp do tego typu obiektów, MON chce także budować świadomość proobronną i zachęcać młodych ludzi do służby w wojsku.

Do wyboru kilka wariatów budowy i szansa na większą dotację – to założenia kolejnej, piątej edycji konkursu MON „Strzelnica w powiecie”. Samorządy zainteresowane projektem mogą składać wnioski do 20 stycznia 2021 roku. Najwyższa dotacja dla zakwalifikowanych do programu wyniesie nawet 2,5 mln złotych.

Cztery warianty budowy

Kilka dni temu Ministerstwo Obrony rozpoczęło nabór wniosków do piątej edycji programu. Tak jak zazwyczaj, mogą zgłaszać się jednostki samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. W założeniach konkursu jest jednak kilka zmian. – Podczas przygotowywania wymagań konkursowych uwzględniliśmy wnioski i doświadczenia z poprzednich edycji. Przy współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia i Wojskową Akademią Techniczną zostały np. opracowane nowe warunki realizacji budowy strzelnic oraz wymagania techniczne warunkujące bezpieczeństwo użytkowania tych obiektów – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Teraz zainteresowani mogą decydować się na budowę strzelnicy w jednym z czterech wariantów (wcześniej były tylko dwa). Trzy z nich zakładają – do wyboru – opcję podstawową i rozbudowaną. W pierwszym wariancie obiekt ma umożliwić strzelanie na odległość 50 metrów co najmniej sześciu osobom jednocześnie. Wersja podstawowa zakłada możliwość strzelania ogniem pojedynczym w jednym kierunku z pistoletów i pistoletów maszynowych. Natomiast w opcji rozbudowanej będzie można wykonywać tzw. strzelania dynamiczne i dodatkowo używać subkarabinków (rodzaj skróconego karabinka automatycznego zasilanego amunicją pośrednią), karabinków automatycznych oraz karabinków maszynowych. Ogień będzie można prowadzić w trzech różnych kierunkach oraz w sposób ciągły. Samorządy, które wybiorą ten wariant, mogą liczyć na dotacje odpowiednio do miliona i do 1,5 mln zł.

Na strzelnicach wybudowanych według drugiego wariantu będzie można strzelać na odległość 100 metrów i również używać subkarabinków, karabinków automatycznych oraz karabinków maszynowych. A na obiekcie w wersji rozbudowanej będzie można dodatkowo prowadzić strzelania z broni małokalibrowej z wykorzystaniem amunicji karabinowej. Możliwe będą też strzelania dynamiczne, strzelanie ogniem ciągłym i w trzech różnych kierunkach. W tym przypadku kwota dotacji wyniesie maksymalnie 1,5 mln zł w wersji podstawowej i 2 mln zł w przypadku rozbudowanej.

Wariant trzeci zakłada budowę strzelnic do 200 metrów dla minimum 10 osób. Tu dopuszczone będzie wykorzystanie wszystkich typów broni przypisanej do dwóch pierwszych wariantów. Różnice między wersją podstawową a rozbudowaną dotyczą – podobnie jak w wariantach pierwszym i drugim – m.in. rodzaju strzelań. Kwota dotacji będzie w tym przypadku najwyższa, bo wyniesie do 2,5 mln zł (w wersji podstawowej 2 mln zł).

Czwarty wariant to zupełna nowość. Dotyczy strzelnic modułowych, na których będzie można strzelać do 100 metrów ogniem pojedynczym. Z takich obiektów będą mogły korzystać jednocześnie trzy osoby, używające pistoletów i pistoletów maszynowych, subkarabinków, karabinków automatycznych i karabinków maszynowych. Konstrukcja takiej strzelnicy musi być całkowicie szczelna, tak aby żaden pocisk nie wydostał się poza obiekt, inwestor musi zapewnić też przestawne przesłony między stanowiskami, które będą chronić strzelających przed łuskami wyrzucanymi z broni na sąsiednich stanowiskach. Jeśli ktoś zdecyduje się wybudować taką strzelnicę, może liczyć na dotację do 2 mln zł.

Zgłaszający swoje projekty mogą zyskać dodatkowe punkty podczas rozstrzygania konkursu za kilka szczegółowych rozwiązań, m.in. zastosowanie dodatkowych osi strzeleckich o długości minimum 25 metrów i nie węższych niż 17 metrów czy umożliwienie strzelania nocą.

Konieczna pozytywna opinia

Zainteresowane samorządy mogą składać wnioski do 20 stycznia 2021 roku (trzeba je wysłać na adres: Biuro ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, ul Dymińska 13, 00-909 Warszawa z dopiskiem: konkurs ofert strzelnic w powiecie 2021 NR 1/2020/BdsPZŻR).

W tej edycji, w odróżnieniu od dotychczasowych, załączona do oferty dokumentacja koncepcyjna musi mieć pozytywną opinię instytucji naukowej, która prowadzi badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej. – Wymagamy tego już na etapie składania oferty, a nie jak to było wcześniej, dopiero po rozstrzygnięciu konkursu i przed zawarciem umowy – podkreśla ppłk Krzyżanowski.

Przed podpisaniem umowy samorząd będzie także musiał dostarczyć pozytywne opinie dotyczące m.in. spełnienia minimalnych wymagań warunków technicznych, bezpieczeństwa oraz regulaminu strzelnicy, a także szczegółowy kosztorys. – W przypadku nieprzekazania tych dokumentów do 26 marca 2021 roku, pomimo wyłonienia danej oferty w konkursie, umowa nie zostanie zawarta – zastrzega podpułkownik.

Samorządy, które otrzymają dotację, na wybudowanie obiektu będą miały czas do końca przyszłego roku. Nowo wybudowane strzelnice mają być do 2032 roku bezpłatnie udostępniane członkom organizacji proobronnych (do 30 godzin miesięcznie), uczniom klas wojskowych (do 30 godzin miesięcznie) oraz żołnierzom (100 godzin w miesiącu).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Zespole Współpracy ze Społeczeństwem Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej pod numerami telefonów: 261 877 722, 261 877 720 oraz 261 877 724.