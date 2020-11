Wojsko kontra COVID-19

Pobierają wymazy od osób potencjalnie zakażonych, pomagają budować tymczasowe szpitale i odpowiadają za triaż cywilnych pacjentów. Żołnierze biorą na siebie coraz więcej zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii. W weekend w jednostkach stawiło się około 22 tysiące terytorialsów. Na froncie walki z koronawirusem są także żołnierze wojsk operacyjnych.

Od początku wybuchu epidemii COVID-19 wojsko pomaga cywilnym służbom ograniczyć rozprzestrzenianie się konorawirusa. Dotychczas największe siły do takich działań skierowały wojska obrony terytorialnej. Każdego dnia około 3700 terytorialsów zajmuje się m.in. opieką nad seniorami i podopiecznymi domów pomocy społecznej, kontrolą osób przebywających w kwarantannie, a także wspieraniem pracowników placówek medycznych chociażby przy pobieraniu wymazów od potencjalnych nosicieli wirusa. – Terytorialsi przejęli od personelu medycznego takie zadanie w około 200 przyszpitalnych punktach wymazowych, a także utworzyli dziewięć kolejnych. Funkcjonują one w systemie „Test&Go”, co oznacza, że osoba mająca poddać się badaniu podczas całej procedury nie wychodzi z samochodu – mówi płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT-u. Dodaje także, że w 288 placówkach medycznych, żołnierze zajmują się triażem pacjentów, mierzeniem temperatury, a także pracami logistycznymi. – Dzięki temu personel medyczny, który zajmował się tym do tej pory, może zostać skierowany do opieki nad pacjentami – zaznacza.

Zaangażowanie żołnierzy OT w walkę z COVID-19 rośnie z każdym dniem. Kiedy liczba dziennych zakażeń wzrosła do około 20 tys., terytorialsi zmienili system działania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Z tego powodu w piątek wszyscy żołnierze WOT-u zostali wezwani do swoich jednostek. W weekend na apel odpowiedziało prawie 22 tys. terytorialsów, czyli 84% wszystkich żołnierzy OT. Ci, którzy dotychczas nie byli zaangażowani w działania związane z walką z COVID-19, będą przeszkoleni: z procedur związanych z pobieraniem wymazów, udzielania pierwszej pomocy oraz dekontaminacji pomieszczeń, pojazdów czy personelu medycznego. 2 tys. wojskowych mających już kompetencje do udzielania pierwszej pomocy otrzymało także plecaki medyczne, których będą mogli używać na co dzień do niesienia pomocy potrzebującym.