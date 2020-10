„Dwunastka” walczy z COVID-19

Około 50 żołnierzy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej wspiera walkę z coraz mocniej rozprzestrzeniającą się pandemią COVID-19.

Żołnierze „Dwunastki” są na pierwszej linii walki: 5 Lubuski Pułk Artylerii od niedzieli (25 października br.) ramię w ramię współdziała z 12 Wielkopolską Brygadą Obrony Terytorialnej w zakresie funkcjonowania mobilnych punktów pobierania wymazów, 2 Brygada Zmechanizowana ze Złocieńca zabezpiecza funkcjonowanie ośrodka kwarantanny w miejscowości Jaworze oraz wspiera Szpital Powiatowy w Drawsku Pomorskim natomiast żołnierze 12 batalionu dowodzenia ze Szczecina obecni są w 109 Szpitalu Wojskowym i realizują zadania związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.

Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej generał dywizji dr Dariusz Parylak w celu zabezpieczenia oraz profilaktyki przeciw koronawirusowi stosuje w Dowództwie 12 Szczecińskiej Dywizji oraz podległych jednostkach zalecenia Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego. Dotyczą one stosowania zasad higieny, prowadzenia online wszelkich konferencji i narad, profilaktycznego mierzenia temperatury.

– Sytuacja jest dynamiczna, a my szybko dostosowujemy się do nowych wyzwań i potrzeb, dotychczas wszczęte procedury sprawdzają się, a my stale monitorujemy sytuację – podsumował generał dywizji dr Dariusz Parylak