Podhalańczycy ruszają na Brilliant Jump-20

21 Brygada Strzelców Podhalańskich w ramach pełnionego w 2020 r. dyżuru jako element Sił Odpowiedzi NATO (SON) bierze udział w wielu ćwiczeniach prowadzonych pod egidą Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podhalańczycy wykonują „genialny skok” - BRILLIANT JUMP-20.

Pierwsze z nich tzw. ALERTEX zrealizowane zostało już w styczniu br. tuż po oficjalnym rozpoczęciu dyżuru przez podhalańczyków. Jego celem było sprawdzenie dedykowanych sił z zakresu alarmowania, aktywowania sił i środków oraz zorganizowania przemieszczenia. Całość ćwiczenia utrzymywana była w ścisłej tajemnicy do momentu ogłoszenia sygnału aktywacyjnego tak, aby poddać próbie faktyczne możliwości Sił Szybkiej Odpowiedzi NATO (z ang. Very High Readiness Joint Task Force – VJTF). Pomimo wygórowanych oczekiwań podhalańczycy spełnili je w stu procentach i ku zaskoczeniu wielu obserwatorów byli gotowi do działania na długo przed wyznaczonym czasem. Dzięki zaprezentowanym przez żołnierzy 21 BSP zdolnościom, jak również wysokiej gotowości do działania innych dedykowanych przez SZ RP do SON elementów tj. Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych oraz Grupy Zadaniowej OPBMR, przygotowanie Polski do dyżuru jako państwa ramowego zostało ocenione bardzo wysoko.

Kolejnym stawianym przed 21 BSP wyzwaniem jest drugie z ćwiczeń NATO - DEPLOYEX pk. „BRILLIANT JUMP-20 (II)”, którego realizację zaplanowano na okres od 28 października do 6 listopada. Jego głównym założeniem jest ponowne aktywowanie SON, a następnie przemieszczenie pododdziałów Brygady VJTF na terytorium jednego z państw sojuszu, z zachowaniem określonych reżimów czasowych. Ćwiczenie organizowane jest przez jest Połączone Dowództwo Operacyjne w Brunssum (Joint Force Command Brunssum – JFCBS). W ćwiczeniu zaangażowanych jest zarówno szereg instytucji sojuszu jak i państw członkowskich, jednak to podhalańczycy są głównymi ćwiczącymi, na których skupi się uwaga sojuszu.