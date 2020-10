Żołnierze wybudowali most

Ma ona umożliwić okolicznym mieszkańcom komunikację z miastem, ponieważ obecny most jest wyłączony z użytku w wyniku awarii technicznej.

Tymczasowa przeprawa mostowa wykonana została z konstrukcji składanej mostu DMS-65. Długość mostu to dwie nitki po 81 metrów każda. Most podparty jest dwiema podporami pośrednimi i dwiema podporami brzegowymi wykonanymi z elementów podpory SPS-69. Most wykonany został pod obciążenie 40 t.

