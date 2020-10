WZU w Grudziądzu chcą otworzyć uczelnię

Tu praktyka ma się łączyć ze sprawdzonymi metodami kształcenia. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia z Grudziądza chcą otworzyć wyższą uczelnię techniczną, na której na potrzeby polskiej zbrojeniówki będą się kształcić inżynierowie, elektronicy, informatycy i programiści. Jako pierwszy, w przyszłym roku, ma zostać uruchomiony kierunek mechatronika.

Wszystko wskazuje na to, że już jesienią 2021 roku Wojskowe Zakłady Uzbrojenia z Grudziądza otworzą Publiczną Uczelnię Zawodową, która zajmie się kształceniem kadr na potrzeby polskiej zbrojeniówki. Co roku mury nowej uczelni ma opuszczać około pięćdziesięciu wykwalifikowanych specjalistów: inżynierów, elektroników, informatyków i programistów, którzy po zdobyciu dyplomu będą zatrudniani w polskim przemyśle obronnym, przede wszystkim w spółkach należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

W grudziądzkiej wyższej szkole technicznej jako pierwszy ma zostać uruchomiony kierunek mechatronika w dwóch specjalnościach – mechatronika stosowana oraz automatyka i sterowanie maszyn. Wnioski o utworzenie PUZ i uruchomienie pierwszego kierunku studiów już trafiły do Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która przedstawia ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego swoje opinie, m.in. w sprawie utworzenia uczelni.