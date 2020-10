Saperzy: szkolenie – praktyka – współpraca

Ustalono ze służbami, że uwagi na duże prawdopodobieństwo zagrożenia pożarowego oraz możliwości skażenia środowiska, aby podjąć dalsze kroki zamierzające do rozpoznania przedmiotu lub substancji w nim zawartej koniecznym będzie przeprowadzenie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenie rejonu działań pod względem przeciwpożarowym, medycznym, chemicznym i ochroną środowiska. O zaistniałej sytuacji poinformowano służbę dyżurną Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń (COAS).

Akcję mającą na celu rozpoznanie oraz bezpieczną neutralizację nietypowego znaleziska zaplanowano na dzień 18.10. W międzyczasie organizowano siły i środki do przeprowadzenia ewakuacji ludności z okolicznych domów oraz zabezpieczano miejsca w których mogliby oni przebywać na czas ewakuacji. Bezpośrednie działania związane z ewakuacją ludności i zabezpieczeniem terenu rozpoczęto 18.10.2020 r. od godz. 7.00 i trwały do godz. 9.00. Przed rozpoczęciem działania saperów i chemików przy pomocy Policji oraz Straży Miejskiej, a także ŻW ewakuowano 208 osób w promieniu 300 m od miejsca znaleziska oraz aby zminimalizować skutki ewentualnego pożaru lub wybuchu. Od godz. 8.00 żołnierze rozpoczęli przygotowania związane z przygotowaniem specjalistycznego sprzętu, a następnie przy pomocy robota INSPEKTOR oraz przy wsparciu chemików wojskowych rozpoczęto rozpoznanie, a następnie żołnierz patrolu saperskiego w ubraniu ochronnym i z aparatem tlenowym do oddychania dokonał dokładnego przeszukania miejsca w trakcie którego rozpoznał korpus bomby zapalającej, wypełnionej fosforem, o wymiarach ok. 60 x 20 cm. Podjęty i zabezpieczony przedmiot został tego samego dnia zneutralizowany na terenie poligonu.

Ten przykład doskonale oddaje jak ważna jest współpraca pomiędzy przedstawicielami różnorodnych specjalności w przypadku zdarzenia o charakterze kryzysowym. Współdziałanie wojska, służb mundurowych, ratowników medycznych i reprezentantów organów administracji są w takich wypadkach niezbędne aby móc sprawnie zaplanować, skoordynować i przeprowadzić akcję neutralizacji znaleziska z okresu wojennego zawierającego substancję niewiadomego pochodzenia.

Tego typu operacje charakteryzują się dużym stopniem skomplikowania oraz wymagają zaangażowania wielu osób z rozmaitych instytucji. W tym przypadku akcję zdołano zorganizować i skutecznie przeprowadzić w ciągu jednego tygodnia, jednakże, tylko ze strony wojska, zaangażowanych w nią było 31 żołnierzy oraz 11 pojazdów i 1 robot. Byli to żołnierze z 5. pinż. ze Szczecina, 4.pchem z Brodnicy, 8.bsap/8FOW z Dziwnowa oraz SM z Komorowa. Zaplanowanie niedawnej udanej likwidacji bomby Tallboy zajęło całemu sztabowi ludzi ponad rok.

Nasi żołnierze, a zwłaszcza zajmujący się rozpoznaniem i neutralizacją przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych – saperzy, muszą być doskonale przygotowani do realizacji stawianych im zadań. Tak wysoki poziom osiągają dzięki systematycznemu szkoleniu, zarówno na kursach, jak i w trakcie zajęć praktycznych na poligonach oraz szkoleniach realizowanych na terenie całego kraju, a także poza jego granicami.

Przygotowanie żołnierza do pracy w charakterze sapera w patrolu saperskim trwa wiele lat oraz wymaga ukończenia przez niego wielu specjalistycznych kursów. Począwszy od kursu oczyszczania terenu, gdzie przekazywane są podstawowe informacje z zakresu prac minerskich oraz przepisów bezpieczeństwa, poprzez kurs przygotowania specjalistycznego dowódców patroli rozminowania oraz zespołów rozminowania grupy nurków – minerów marynarki wojennej. Dodatkowo, aby podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne, saperzy mogą brać udział w innych kursach, takich jak: „Kurs doskonalący w zakresie rozpoznania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w różnym otoczeniu (EOR)”, „Prace minerskie w działaniach EOD”, „Kurs w zakresie neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w zróżnicowanym środowisku (CMD EOD) – poziom I i II”, „Kurs doskonalący w zakresie neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) – IEDD w zróżnicowanym środowisku”, aż po „Kurs doskonalący zespołów rozpoznania i neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych zawierających substancje chemiczne, biologiczne i radiologiczne (CBRN EOD)”.

Ukończenie tych kursów oraz dodatkowych szkoleń połączone z praktyczną neutralizacją PWiN powoduje, że żołnierz patrolu saperskiego jest doskonałym specjalistą, przygotowanym do działania w różnych, często nietypowych i skomplikowanych sytuacjach, a ponadto potrafi współdziałać z przedstawicielami różnych służb i instytucji, a także z żołnierzami innych państw. Przede wszystkim jednak, należy pamiętać, że wraz z upływem lat stan przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych jest coraz gorszy i każdy, nawet najmniejszy z nimi kontakt, może stanowić śmiertelne zagrożenie dla potencjalnego znalazcy. Dotyczy to zwłaszcza przedmiotów pochodzenia wojskowego z końcowego okresu wojny. Są one szczególnie niebezpieczne ze względu na materiały użyte do ich produkcji. W czasie kiedy brakowało praktycznie wszystkiego, zwłaszcza metali i surowców niezbędnych do produkcji wojennej, środki rażenia wykonywano z wszelkich dostępnych środków. Ponadto produkcja ta prowadzona była w zakładach ewakuowanych pośpiesznie z dala od linii frontu i nastawionych na jak największą, masowa produkcję. A zatem amunicja wyprodukowana w końcowych fazach wojny wykonana była z materiałów o niskiej jakości, często bardzo szybko i niejednokrotnie niedbale. Skutkiem tego szybko koroduje i może być bardzo niestabilna jeżeli chodzi o zabezpieczenia fabryczne chroniące przed przypadkową detonacją lub uwolnieniem substancji, którymi były zaelaborowane. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność w przypadku znalezienia takiego przedmiotu i pod żadnym pozorem go nie ruszać i nie dotykać. Najlepiej powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, które powiadomią patrol saperski i zabezpieczą teren do czasu ich przyjazdu.

Tekst: mjr Krzysztof Patulski