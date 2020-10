Lampart-20 zakończony

Dziś o godz. 13.00 odbyło się oficjalne zakończenie ćwiczenia Lampart-20. Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich podziękował wszystkim żołnierzom za wykonanie zadań na bardzo wysokim poziomie.

Dowódca podkreślił, ze 21 Brygada jest jedną z nielicznych formacji, która potrafi zrealizować postawione zadania w tak ekstremalnych warunkach, do jakich należy pandemia Covid-19. Dlatego to my stanowimy trzon tzw. szpicy NATO - Sił Bardzo Szybkiego Reagowania (VJTF). Przed podhalańczykami kolejne, być może jeszcze cięższe wyzwanie, jakim jest przerzut sił i środków na terytorium Litwy, w ramach ćwiczenia Brilliant Jump-20 (II).