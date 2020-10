Wspierają szpitale, pobierają wymazy, dostarczają środki ochrony osobistej

Rosnąca liczba zakażonych to także więcej pracy dla personelu Szpitali. Nieocenionym wsparciem w tej sytuacji okazują się żołnierze WOT, którzy wyręczają personel Szpitali w prowadzeniu ankiet, wykonywaniu pomiaru temperatury na wejściach do placówek czy segregacji pacjentów na SOR. Żołnierze odgrywają również bardzo znaczącą rolę w zabezpieczeniu logistyki wewnętrznej w Szpitalach, transportują pościel, próbki do badań, dokumentację lekarską. Są wsparciem nie tylko dla personelu, ale również dla pacjentów, którym dostarczają paczki przekazane przez rodziny i krewnych. Widok terytorialsów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej już nie dziwi w wielu Szpitalach na terenie północnego Mazowsza, dziś można ich spotkać w Szpitalu w Żurominie, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Wołominie i Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Monitoring kwarantanny

Pierwsze wnioski o wsparcie spłynęły od komend policji. Obecnie nasi żołnierze razem z funkcjonariuszami policji w Warszawie, Wyszkowie, Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęce, Płońsku oraz Wołominie i Legionowie prowadzą monitoring osób przebywających na kwarantannie. Celem wspólnych działań jest ocena potrzeb osoby będącej na kwarantannie, ogólna ocena jej stanu zdrowia oraz sprawdzenie, czy taka osoba przebywa pod wskazanym przez siebie adresem do kwarantanny. Łączone patrole pozwalają na objęcie monitoringiem większej liczby osób.

Mazowieccy terytorialsi dostarczają również do szpitali środki ochrony osobistej. Zadanie to realizowane jest na wniosek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Nasi żołnierze przetransportowali kombinezony oraz maseczki z Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej w Nowych Grobicach. Część załadunku została już dostarczona do Szpitala w Siedlcach oraz Mińsku Mazowieckim. Dziś środki ochrony osobistej dotrą do Wojewódzkiego Szpitala w Ciechanowie oraz w Przasnyszu a także do Szpitala wołomińskiego i trzech w Warszawie. Jutro kolejne transporty wyjadą do Ostrołęki oraz Pułtuska.

Wsparcie medyków przez żołnierzy to nie tylko służby w Szpitalach, ale także pobieranie wymazów przez ratowników medycznych 5 Brygady. Od dziś na tej płaszczyźnie udzielają wsparcia Mazowieckiemu Oddziałowi Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

5 MBOT realizuje zadania przeciwkryzysowe w ramach operacji Trwałą Odporność, która polega głównie na gaszeniu ognisk koronawirusa. Jej cel skupia się na pięciu rodzajach działań: zapobieganie, identyfikowanie, izolowanie, wspieranie oraz przywracanie.

Tekst: Aneta Szczepaniak/ 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej