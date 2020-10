Dwie akcje ratownicze

Załogi dyżurne SAR z BLMW przeprowadziły dwie akcje ratownicze. Na stały ląd ewakuowano poszkodowanego ze statku „Aphrodite I” i pracownika platformy wiertniczej PETRO GIANT. W tym roku to już 23 akcje SAR przeprowadzone przez lotników BLMW.





23 października br. o godzinie 14.04 załoga dyżurna SAR z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego z Gdyni-Babich Dołów, postawiona została w stan gotowości alarmem ratowniczym: "ewakuacja medyczna”. Jeden z załogantów statku „Aphrodite I”, znajdującego się ok 42 mil morskich na północny-zachód od Władysławowa, potrzebował pomocy medycznej i ewakuacji na ląd. Załoga śmigłowca poszukiwawczo-ratowniczego W-3WARM Anakonda, dowodzona przez kmdr. por. pil. Waldemara Orlińskiego, osiągnęła gotowość do działań dziesięć minut później i o godz. 14.21 wystartowała w kierunku statku. W trudnych warunkach atmosferycznych śmigłowiec dokonał zawisu nad jednostką, a na jej pokład opuszczono ratownika, który przygotował poszkodowanego ze złamaniem podudzia, do transportu lotniczego. O godzinie 15.48 mężczyznę podjęto za pomocą noszy ratowniczych na pokład śmigłowca i rozpoczęto powrót do lotniska startu. Lądowanie w Gdyni-Babich Dołach nastąpiło o godz. 16.30, a poszkodowanego przekazano obsadzie medycznej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Tego samego dnia, o godzinie 17.21 lotnicy SAR z BLMW znów zostali postawieni w stan gotowości. Tym razem zadysponowano załogę dyżurną z 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Darłowie. Natychmiastowej pomocy medycznej i ewakuacji na stały ląd potrzebował jeden z pracowników platformy wiertniczej PETRO GIANT znajdującej się na Bałtyku, ok. 40 mil morskich od Władysławowa. Załoga śmigłowca poszukiwawczo-ratowniczego W-3WARM Anakonda, dowodzona przez kpt. pil. Marka Wawrzyniaka, osiągnęła gotowość do działań dziewięć minut później i o godz. 17.36 wystartowała w kierunku platformy. O godzinie 18.26 wykonano lądowanie na platformie i po dziesięciu minutach, wystartowano w kierunku lotniska Oksywie z poszkodowanym, niewydolnym oddechowo, na pokładzie. Lądowanie w Gdyni-Babich Dołach nastąpiło o godz. 20.42 i poszkodowany został przekazany obsadzie medycznej karetki pogotowia. Po odtworzeniu gotowości W-3WARM Anakonda powróciła do Darłowa o godzinie 20.42



***

Były to: 688 i 689 akcje poszukiwawczo-ratownicze w historii BLMW. W tym czasie udzielono pomocy 367 osobom. Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej jest jedyną w Polsce formacją lotniczą utrzymująca ciągłą gotowość do prowadzenia działań ratowniczych z powietrza nad obszarami morskimi. Całodobowy dyżur SAR/ASAR, w ramach polskiej strefy odpowiedzialności "Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim" oraz „Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym”, pełniony jest przez załogi śmigłowców W-3WARM w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach oraz śmigłowców Mi-14PŁ/R lub W-3WARM w 44 Bazie Lotnictwa Morskiego w Darłowie. Przez cały czas, system ratownictwa wspiera załoga samolotu patrolowego M28B 1R Bryza, pełniąca całodobowy dyżur na lotnisku w Siemirowicach koło Lęborka.



Tekst: kmdr ppor. Marcin Braszak