Finalistka mistrzostw świata w szeregach mazowieckich terytorialsów

Szer. Chojecka, jak mówi od zawsze chciała wstąpić w szeregi Wojska Polskiego, ale kariera sportowa wymagała poświęcenia dużej ilości czasu. - Zawsze z dumą reprezentowałam Polskę z orzełkiem na piersi, a teraz chcę służyć i pomagać z flagą na ramieniu. – mówi szer. Chojecka – Leandro. Mam nadzieję, że służba w WOT pozwoli jej na dalszy rozwój a jednocześnie będzie mogła pomagać innym, szczególnie w tych trudnych czasach – dodaje. Mimo dużej sprawności fizycznej szkolenie okazało się dla niej równie intensywne jak i dla innych uczestników – nie ukrywam, że szkolenie było intensywne i wymagające mimo dużej sprawności fizycznej, ale moje predyspozycje sportowe bardzo mi pomogły. Cieszę się, że tak dużo się nauczyłam i poznałam fantastycznych ludzi – podsumowuje szer. Chojecka.

Podczas uroczystości czterech żołnierzy zostało wyróżnionych do składania przysięgi na sztandar oraz czterech otrzymało z rąk dowódcy brygady płk. Gurgielewicza listy gratulacyjne za uzyskanie najlepszych wyników podczas szkolenia, natomiast szer. Kamil Chomka z Siedlec wygłosił krótkie przemówienie w imieniu przysięgających żołnierzy.

Przysięga odbyła się w zamkniętym gronie, w kameralnej atmosferze bez udziału zaproszonych gości oraz rodzin przysięgających żołnierzy, było to podyktowane obecną sytuacją sanitarno – epidemiologiczną. Dzięki łączu internetowemu został przeprowadzony live streaming, co umożliwiło krewnym i znajomym żołnierzy, na bieżąco śledzić przebieg uroczystość.

Żołnierze, którzy wczoraj złożyli przysięgę wojskową, będą kontynuować swoje szkolenie w batalionie w Zegrzu Płd., Siedlcach oraz Komorowie.

Rekrutacja trwa

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza przez cały czas prowadzi rekrutację kandydatów do terytorialnej służby wojskowej. Ochotnicy mogą składać wnioski zarówno osobiście w swoich macierzystych Wojskowych Komendach Uzupełnień jak i przez Internet poprzez platformę ePUAP. Nową opcją jest możliwość kontaktu z rekruterem 5MBOT, który pomoże wypełnić wniosek oraz dostarczy go do odpowiedniej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Numery kontaktowe do rekruterów znajdują się na stronie www.wojsko-polskie.pl/5bot/.

Kolejne szkolenie podstawowe, dla osób nie mających dotąd styczności z wojskiem odbędzie się 13 listopada, tego samego dnia rozpocznie się także szkolenie wyrównawcze dla rezerwistów. Ostatnie w tym roku szkolenie dla kandydatów na terytorialsów rozpocznie się 18 – 19 grudnia i będzie kontynuowane w czasie ferii zimowych 2021r.

Obecnie w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy 2 tysiące żołnierzy z czego blisko 1800 stanowią ochotnicy.

Tekst: Aneta Szczepaniak/ rzecznik prasowy 5 Mazowieckiej BOT