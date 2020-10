NATO o przyszłości misji w Iraku i Afganistanie

Temat misji wojskowych zdominował drugi dzień obrad ministrów obrony państw NATO. Podczas telekonferencji sojusznicy poparli próby pokojowego rozwiązania konfliktu w Afganistanie, omówili też sytuację panującą w Iraku. – Naszym celem jest pomoc w budowaniu irackich sił, które będą zdolne do walki z terroryzmem – mówił Jens Stoltenberg, szef Sojuszu.





Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO podsumował drugi dzień obrad ministrów obrony państw członkowskich sojuszu podczas konferencji prasowej. Jednym z tematów spotkania była sytuacja panująca w Afganistanie. Stoltenberg podkreślił, że kilka kolejnych miesięcy będzie miało kluczowe znaczenie dla przyszłości tego państwa. Odniósł się także do negocjacji między władzami Afganistanu i talibami, jakie we wrześniu rozpoczęły się w Doha. – To największą szansa na pokój. Afgańczycy powinni skorzystać z tej okazji – powiedział. Przypomniał, że jeszcze kilka lat temu w kraju stacjonowało ponad sto tysięcy żołnierzy sojuszniczych armii, teraz jest ich 12 tysięcy. To, jak będzie wyglądało zaangażowanie w przyszłości, ma być uzależnione od lokalnej sytuacji, a także od ustaleń z jego władzami. – Podejmiemy decyzje razem i razem wyjdziemy z Afganistanu, kiedy przyjdzie na to czas – zaznaczył. Podkreślił jednak, że „talibowie muszą utorować drogę do zawieszenia broni i zerwać wszelkie więzi z Al-Kaidą i innymi grupami terrorystycznymi, aby Afganistan już nigdy nie służył jako baza do ataków terrorystycznych”. Trzeba też zadbać, by to, co udało się wypracować przez dwie ostatnie dekady, nie zostało zaprzepaszczone. – To bardzo ważne, aby pokój był korzystny dla każdego Afgańczyka – podkreślił.



Szef NATO poinformował, że sojusznicy rozmawiali także o sytuacji w Iraku. Jak mówił, jest ona „trudna, a liczba ataków na siły koalicji wzrasta”. – Ministrowie zlecili dowódcom wojskowym rozszerzenie misji w Iraku – powiedział. Dodał, że wszystkie działania zostaną skonsultowane z przedstawicielami międzynarodowej koalicji, a także władz Iraku. – NATO jest zdecydowane zwiększyć swoje wsparcie. Naszym celem jest pomoc w budowaniu irackich sił, które będą zdolne do walki z terroryzmem, zapobiec odrodzeniu się ISIS i ustabilizować sytuację w kraju – zaznaczył.



Sojusznicy odnotowali także 20. rocznicę uchwalenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”. Dokument, który jako pierwszy poruszał kwestię „nieproporcjonalnego i wyjątkowego wpływu konfliktów zbrojnych na kobiety” oraz podkreślał „potrzeby pełnego udziału kobiet, jako aktywnych działaczek na rzecz pokoju i bezpieczeństwa” został uchwalony 31 października 2000 roku. Stoltenberg powiedział, że NATO uwzględnia te postulaty, a także perspektywę płci we wszystkich swoich działaniach. – Musimy to kontynuować. Nie odniesiemy sukcesu, jeśli nie wykorzystamy potencjału wszystkich, zarówno mężczyzn, jak i kobiet – podkreślił.