W stołecznej hali Expo XXI powstaje szpital tymczasowy

Pierwszych pacjentów przyjmiemy 16 listopada. Na początek będziemy mogli przyjąć 300 chorych, a docelowo będziemy mogli zająć się tysiącem zakażonych COVID-19 – mówi kpt. dr n. med. Jacek Siewiera, anestezjolog z Wojskowego Instytutu Medycznego. Oficer pokieruje szpitalem tymczasowym zlokalizowanym w stołecznej hali Expo XXI.

– Wojsko będzie odpowiedzialne za przygotowanie kolejnego szpitala tymczasowego w Warszawie. Dyrektorem medycznym zostanie kpt. Siewiera, dowódca misji medycznej w Lombardii – poinformował dziś w mediach społecznościowych minister obrony Mariusz Błaszczak. – Kpt. Siewiera złożył mi meldunek o przygotowaniach do otwarcia szpitala. Placówka zapewni wysoką jakość pomocy pacjentom – dodał szef MON. Placówka, której organizacją zajmie się kpt. Siewiera, to drugi szpital tymczasowy w Warszawie. Powstanie w hali Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego. Budowa pierwszego, który podlega MSWiA, ruszyła już na PGE Narodowym.

– Procentują doświadczenia zdobyte podczas misji medycznej w Lombardii we Włoszech oraz w Stanach Zjednoczonych. Zawsze mówiłem, że to, czego się tam nauczyliśmy, na pewno zostanie wykorzystane w Polsce. I teraz tak właśnie się dzieje – mówi kpt. dr n. med. Jacek Siewiera. Jest anestezjologiem, kierownikiem Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej WIM. – Szpital powstaje pod egidą Wojskowego Instytutu Medycznego. Będzie to filia WIM – dodaje.