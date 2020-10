Mascal - szkolenie przed misją w Rumunii

Kilkanaście ofiar na terenie strzelnicy to efekt wypadku, jaki miał tam miejsce. Na szczęście to tylko scenariusz do szkolenia Mascal. Żołnierze, którzy szykują się do wyjazdu w ramach PKW Rumunia, ćwiczą w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.

Szkolenie przygotowujące siły wydzielone do kolejnej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii to długotrwały i złożony proces. Żołnierze, oprócz szkolenia i przygotowania osobistego, przechodzą wnikliwe certyfikacje od szczebla drużyny po ocenę całego kontyngentu.

Zmotoryzowani muszą być gotowi nie tylko pod względem taktycznym czy ogniowym ale muszą umiejętnie reagować na zdarzenia losowe i kryzysowe. Szkolenie Mascal jest jednym z takich elementów.