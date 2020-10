Potyczka drapieżnych kotów

Poranny ryk silnika, ruch i dynamika. W parku sprzętu technicznego 10 Brygady Kawalerii Pancernej znów zawrzało. Kompania czołgów zameldowała gotowość do wykonania marszu.



Przedostatni tydzień października minął czołgistom pod znakiem ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. PANTERA-20. Różnorodność i złożoność zadań, które stanęły przed 2 kompanią czołgów, stanowiły sposobność dla dowódcy 1 batalionu czołgów do dokonania oceny poziomu wyszkolenia kompanii, jej zgrania oraz oceny zdolności do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem. Oceniany był również dowódca ćwiczącego pododdziału, który jest odpowiedzialny za planowanie, organizowanie i dowodzenie kompanią podczas wykonywania zadań bojowych.

- W czasie czterodniowego ćwiczenia, kompania czołgów będzie realizowała działania w rejonie ześrodkowania, będzie prowadziła natarcie oraz działania opóźniające - tak w dzień rozpoczęcia manewrów zapowiadał kierownik ćwiczenia ppłk Krzysztof Kacperek.



Cele i założenia "Pantery” były jasne. Sytuacja taktyczna zakładała, że kompania po wykonaniu marszu i zajęciu rejonu ześrodkowania, w początkowej fazie będzie działać jako odwód przeciwpancerny dowódcy Brygady. W tym czasie można było zobaczyć i ocenić ćwiczący pododdział podczas realizacji zadań w warunkach zagrożenia użyciem broni masowego rażenia. Sprawdzeniu podlegało również stosowanie procedur w przypadku kontaktu z przeciwnikiem i zwalczania jego grup dywersyjno- rozpoznawczych (GDR), a także współdziałanie z oddziałem zaporowym, wykonując zadania na rubieży ataku ogniowego. Ten etap działań obejmował również praktyczne współdziałanie z plutonem minerów, jak i realizację procedur wsparcia ogniowego.



Kolejny etap działań 2 kompanii czołgów to powrót w ugrupowanie batalionu i odtworzenie zdolności bojowej, a następnie działanie w rejonie ześrodkowania, podczas którego w dalszym ciągu sprawdzane były reakcje i zachowania ćwiczącego pododdziału w różnych sytuacjach taktycznych, np. pojawienie się drona, czy sprawdzenie procedur kontaktowych, gdy oddziałują GDR. Ten czas stanowił zarówno sposobność do zaplanowania i przygotowania się do wykonania natarcia przez kompanię.



Ostatnie dwa dni ćwiczenia to przede wszystkim natarcie. W wyniku działania sił przeciwnika, kompania czołgów była zmuszona do przejścia do obrony oraz rozbudowy fortyfikacyjnej w zajmowanym rejonie. W wyniku działań przeciwnika pododdział pancerny został skażony i wycofany z walki, gdyż musiał przejść całkowitą likwidację skażeń, co z kolei odbywało się przy współdziałaniu z plutonem chemicznym. Po tych czynnościach kompania przemieściła się ponownie do rejonu ześrodkowania, by tam odtworzyć zdolność bojową.