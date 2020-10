Żołnierze w „ustawie o dobrym samarytaninie”

Nie tylko lekarze i policjanci, lecz także żołnierze, którzy zakazili się koronawirusem lub trafili na kwarantannę podczas wykonywania zadań służbowych, dostaną 100 proc. wynagrodzenia. Taki zapis znalazł się w tzw. ustawie o dobrym samarytaninie. Poinformował o tym Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa rząd przygotowuje nowe przepisy, które mają ułatwić walkę z epidemią. Wśród nich jest poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 („ustawa o dobrym samarytaninie”). Zakłada on m.in., że wszyscy medycy kierowani na kwarantannę otrzymają pełne wynagrodzenie, tak samo jak funkcjonariusze przebywający w przymusowej izolacji w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Tymczasem także żołnierze działają na pierwszej linii frontu walki z epidemią. Pomagają w domach opieki społecznej, wspólnie z policjantami kontrolują osoby przebywające na kwarantannie, a od kilku dni wspierają też inne służby w przygotowaniu infrastruktury pod szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Wojskowi pracują również w kilkudziesięciu punktach wymazowych, gdzie pobierają materiał do testów na obecność koronawirusa. Zaangażowanie w takie działania oznacza większe ryzyko zachorowania i skierowania na kwarantannę, ale zgłoszony do Sejmu projekt nie obejmował żołnierzy.

– Podobna sytuacja miała miejsce w maju, gdy przygotowywano tzw. tarczę antykryzysową 3.0. Na początku wojskowi przebywający na kwarantannie, w izolacji lub na zwolnieniu lekarskim z powodu zakażenia COVID-19 otrzymywali jedynie 80 proc. wynagrodzenia. Zmieniło się to, m.in. po naszej prośbie skierowanej do kierownictwa MON, i także oni zostali objęci działaniami osłonowymi – wyjaśnia płk Krzysztof Jewgiejuk, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.