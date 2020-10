Terytorialsi pomagają przy budowie szpitala tymczasowego

Żołnierze wojsk obrony terytorialnej zostali skierowani do działania przy budowie szpitala tymczasowego dla pacjentów chorych na COVID-19. Dziś pierwsi z nich stawili się na terenie stadionu PGE Narodowego, gdzie powstaje placówka. Ich zadaniem jest pomoc przy rozładunku sprzętu, m.in. łóżek dla chorych. Wkrótce dołączą do nich kolejni terytorialsi.

Na terenie stadionu PGE Narodowy powstaje szpital tymczasowy dla pacjentów chorych na COVID-19. W jego budowę są zaangażowani przedstawiciele różnych służb, od dziś także wojsk obrony terytorialnej. – To praktyczny wymiar realizacji przez naszych żołnierzy misji WOT, którą jest pomoc lokalnej społeczności. Zadanie, jakie nam postawiono, jest bardzo ważne. Dlatego już następnego dnia po otrzymaniu dyspozycji nasi żołnierze ruszyli na Stadion Narodowy – mówi płk Przemysław Owczarek, dowódca 6 BOT.

To właśnie żołnierze z tej jednostki zostali skierowani do działania na terenie budowy szpitala tymczasowego. Większość z nich ma uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych. Dzięki temu mogą zajmować się rozładunkiem sprzętu, jaki jest dostarczany na teren PGE Narodowego, m.in. skrzyń z łóżkami dla chorych. Wkrótce do pracy przy organizacji szpitala mają zostać zaangażowani także terytorialsi z 5 Brygady, ale Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych nie wyklucza, że będą to także żołnierze wojsk operacyjnych. – Żołnierze działają na wielu polach walki z koronawirusem i jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, zostaną zaangażowani także do pracy przy budowie szpitala tymczasowego – zapewnia ppłk Marek Pawlak, rzecznik prasowy DGRSZ.