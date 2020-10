Logistycy gotowi do międzynarodowych ćwiczeń

Przygotowania 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej do zbliżających się ćwiczeń: LAMPART-20, BRILLIAN JUMP – 20 oraz IRON WOLF – 20 na terenie Polski i Litwy na ostatniej prostej. Przed logistykami Pomorskiej Jedynki z Bydgoszczy do pokonania około 80 000 kilometrów.

W 2020 roku Polska objęła dyżur w ramach sił natychmiastowego reagowania NATO (VJTF – Very High Readiness Joint Task Force). Brygadą ramową, stanowiącą trzon sił lądowych tak zwanej szpicy NATO, jest 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, a całość sił to ponad 3500 polskich żołnierzy. Wśród nich, wydzielona z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, kompania transportu sprzętu ciężkiego.

W 11 Batalionie Ewakuacji Sprzętu w Czarnem przeprowadzono apel ewidencyjny i techniczny elementów wydzielanych do zestawu Sił Odpowiedzi NATO 2020 (SON 2020). Kompania sprzętu ciężkiego jest jednym z elementów wydzielanych do struktur Brygady Lądowej VJTF Sił Odpowiedzi NATO. Apel to ostatni sprawdzian przygotowania sił i środków kompanii transportu sprzętu ciężkiego Sił Odpowiedzi NATO 2020 do zasadniczych przedsięwzięć szkoleniowych, takich jak:

- przemieszczenie na dużą odległość,

- realizacja ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. LAMPART – 20,

- sprawdzian gotowości zadeklarowanych sił do Brygady Lądowej VJTF w ramach ćwiczeń międzynarodowych BRILLIANT JUMP 20 oraz IRON WOLF – 20 na terytorium Polski i Litwy.