COVID-19 – zagrożenie koordynowane

Płk lek. Sebastian Sojka: Z epidemią walczymy od wczesnej wiosny, mamy więc spore doświadczenie. Właściwie działania związane z koronawirusem SARS-CoV-2 podejmowaliśmy jako pierwszy WOMP, ponieważ już 31 stycznia bieżącego roku uczestniczyliśmy w ewakuacji, transporcie, a następnie w nadzorowaniu pod względem epidemiologicznym pobytu w 4 WSKzP SP ZOZ Polaków ewakuowanych z chińskiego miasta Wuhan. Od tamtej pory pracujemy na wysokich obrotach, a pracy cały czas nam przybywa. Między innymi rozbudowujemy swoje laboratorium mikrobiologiczne o część wirusologiczną, aby usprawnić pracę Ośrodka. Kupujemy nowy sprzęt, a nasi diagności już niedługo rozpoczną na nim szkolenie. Wszytko po to, by wiosną przyszłego roku osiągnąć gotowość do samodzielnego prowadzenia badań w kierunku wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2. Taką zdolność ma już WOMP-Modlin, a my wraz z WOMP- Gdynia i WOMP-Kraków będziemy kolejnymi placówkami w wojsku mającymi takie możliwości.

Zgodnie z pesymistycznym scenariuszem wraz z nastaniem jesieni Polska stała się ofiarą drugiej fali pandemii koronawirusa. Cały kraj znalazł się w tzw. żółtej strefie, a ponad sto powiatów w strefie czerwonej. Jak do tej sytuacji przygotował się Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu, którym Pan kieruje?

Badania to jednak tylko część naszej pracy. Intensywnie prowadzimy także działalność szkoleniową. Szkolimy przede wszystkim żołnierzy z grup pobierających wymazy oraz tych z ekip zajmujących się ewakuacją chorych, na przykład z domów opieki i innych placówek. Prowadzimy również nadzór nad miejscami wyznaczonymi na izolatoria czy przeznaczonymi do odbywania kwarantanny. Pod naszym nadzorem są także wojskowe szpitale oraz wojskowe specjalistyczne przychodnie lekarskie, w których leczy się chorych na COVID-19. Przypomnę, że wszystko to na terenie czterech województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego i lubuskiego, a więc zakres terytorialny działalności mamy całkiem spory.

Chciałbym podkreślić, że w realizację i powodzenie naszych działań niezwykle angażują się ludzie otwarci na zmiany, a także pilnujący twardych reguł obowiązujących w epidemiologii. Podsumowując, pracujemy siedem dni w tygodniu, często po 24 godziny na dobę. Chcę dodać, że mam wspaniały zespół i wszystkim za to zaangażowanie w codzienne zmagania z pandemią koronawirusa bardzo dziękuję.

Kolejny cel naszych działań to usprawnienie systemu reagowania, tak aby być przygotowanym na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną. Między innymi temu ma służyć współpraca z koordynatorami odpowiedzialnymi za działania profilaktyczne ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, wyznaczonymi w każdej jednostce wojskowej na podstawie wytycznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.



Płk lek. Sebastian Sojka, komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu.

Kim ma być taki koordynator i jakie ma uprawnienia?

Zalecono, aby koordynatorem był ktoś z personelu medycznego jednostki. Tam, gdzie takiego personelu nie ma, można wyznaczyć osobę bez specjalności medycznej. Mówiąc najogólniej, osoba ta ma ściśle współpracować z właściwym terytorialnie wojskowym ośrodkiem medycyny prewencyjnej w celu sprawowania nadzoru epidemiologicznego w przypadku, gdy ktoś w jednostce zachoruje lub jest podejrzenie, że zakaził się wirusem. Koordynator będzie wtedy przeprowadzał wywiady epidemiologiczne z żołnierzami i pracownikami resortu obrony narodowej i przesyłał niezbędne formularze do WOMP. Ma zdobyć również wiedzę o liczbie i dostępności miejsc w jednostce przeznaczonych do izolowania chorych i odbywania kwarantanny. Koordynator, we współpracy z sekcją personalną jednostki, będzie także miał dane o osobach, wobec których cywilne służby sanitarne podjęły decyzje administracyjne o skierowaniu na kwarantannę lub izolację oraz o tych, które trafiły do szpitala.

Mówiąc krótko, będzie to taki przedstawiciel WOMP w terenie.

Można to tak określić. Koordynator będzie bowiem reagował i powiadamiał nas, gdy u kogoś w jednostce wystąpią oznaki choroby. Oprócz powiadomienia WOMP sporządzi listę osób, z którymi potencjalny zakażony miał kontakt w ciągu ostatniego tygodnia. Będzie także koordynował pobieranie od tych osób przez medyków materiału biologicznego do badań oraz transport próbek do wskazanego laboratorium.

Powołanie koordynatorów ułatwi nam pracę i przyspieszy stosowanie procedur. Nasza placówka nie ma zbyt dużej obsady, a rejonem naszej odpowiedzialności są cztery wspomniane już wcześniej województwa.

Co jeszcze pandemia zmieniła w wojsku?

Pandemia pokazała znacząca rolę wojskowej służby zdrowia, w tym Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, w zapewnianiu bezpieczeństwa epidemiologicznego, jak również bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników resortu obrony narodowej oraz żołnierzy, w tym żołnierzy wojsk sojuszniczych. Stan epidemii udowodnił, jak ważna jest współpraca jednostek i instytucji wojskowych w dziedzinie sprawowanego nadzoru sanitarnohigienicznego nad zdrowiem i życiem żołnierzy oraz pracowników. Pokazała również potrzebę rozwijania zdolności diagnostycznych w kierunku szybkiej identyfikacji czynników biologicznych, w tym szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia publicznego. W ramach sprawowanego nadzoru jest prowadzona ścisła współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz cywilnej służby zdrowia, co jest elementem niezbędnym zwłaszcza w kontekście powszechnego systemu ochrony zdrowia w Polsce, do którego należą żołnierze.

Płk lek. Sebastian Sojka ukończył w 1998 roku studia w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Staż odbywał w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką, następnie służył w 10 Pułku Dowodzenia we Wrocławiu. Na przełomie 1999 i 2000 roku rozpoczął służbę w Wojskowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Śląskiego Okręgu Wojskowego, która w roku 2003 przekształciła się w Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. Przez 8 lat pełnił funkcję szefa zespołu nadzoru i kontroli sanitarnej. 2 maja 2019 roku został mianowany zastępcą przewodniczącego Rejonowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu. 10 grudnia 2019 roku wyznaczono go na stanowisko komendanta Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu.