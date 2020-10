Żołnierze w walce z Covid-19

Od początku pandemii żołnierze Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych realizują zadania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2.

Stale dyżurujące zespoły ewakuacji medycznej realizują zadania przewozu osób z podejrzeniem zakażenia COVID-19 do wskazanych placówek służby zdrowia.

W ramach Zespołów Interwencji Kryzysowej działają grupy wymazowe do wsparcia działań administracji publicznej w zakresie pobierania wymazów w systemie Drive Thru.

Jednostki DGRSZ wykonują zadania zlecone zarządzeniami w sprawach wsparcia cywilnej służby zdrowia oraz innych organów administracji publicznej wykorzystując przeszkolonych żołnierzy wraz ze sprzętem.

Łącznie w zadania związane z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2 w stałym dyżurze jest blisko 600 żołnierzy oraz niemal 500 jednostek sprzętu.